Что происходит после ввода войск России на Украину. День 449-й

ФСБ задержала жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве с СБУ. Ночью были взрывы в Киеве, Одессе, Хмельницкой и Житомирской областях. Politico пишет, что Пентагон не против передачи F-16 Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:23. «Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта»,— говорится в заявлении Крымской железной дороги.

8:59. В Крыму приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

8:57. Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

8:57. Запад к осени может начать оказывать «огромное» давление на Киев с целью переговоров по украинскому кризису, пишет Financial Times со ссылкой на источники. США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта, сообщает также издание.

8:52. В апреле 2023 года Япония сократила импорт угля из России на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сжиженного природного газа за отчетный период снизился на 10,6% относительно показателей 2022 года.

8:51. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй считает, что для урегулирования российско-украинского конфликта нет универсального метода. При этом он подчеркнул, что Пекин намерен играть конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине.

8:51. «ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения»,— сообщил губернатор Курской области.