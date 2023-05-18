Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 449-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 мая

ФСБ задержала жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве с СБУ. Ночью были взрывы в Киеве, Одессе, Хмельницкой и Житомирской областях. Politico пишет, что Пентагон не против передачи F-16 Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:23. «Сегодня, 18 мая 2023 года произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта»,— говорится в заявлении Крымской железной дороги.

8:59. В Крыму приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

8:57. Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

8:57. Запад к осени может начать оказывать «огромное» давление на Киев с целью переговоров по украинскому кризису, пишет Financial Times со ссылкой на источники. США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта, сообщает также издание.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

8:52. В апреле 2023 года Япония сократила импорт угля из России на 80,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сжиженного природного газа за отчетный период снизился на 10,6% относительно показателей 2022 года.

8:51. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй считает, что для урегулирования российско-украинского конфликта нет универсального метода. При этом он подчеркнул, что Пекин намерен играть конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине.

8:51. «ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения»,— сообщил губернатор Курской области.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 448-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...