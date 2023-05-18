Демпфер плакал горючими слезами

Цены на АИ-95 на СПбМТСБ на этой неделе покоряли новые высоты, преодолев уровень 60 тыс. руб. за тонну. Так, АИ-95 18 мая подорожал в ходе торгов до 60,6 тыс. руб. за тонну. Собеседники “Ъ” видят причину роста цен в намерении Минфина сократить субсидии нефтекомпаниям по демпферу. При этом, по их мнению, потенциал роста уже почти исчерпан. Тем не менее в результате маржинальность бизнеса АЗС резко сократилась, что приведет к повышению цен на заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Биржевая стоимость бензина АИ-95 выросла 18 мая на 0,35%, до 60,6 тыс. руб. за тонну, свидетельствуют данные СПбМТСБ. Цены на эту марку топлива достигли рекордных значений на этой неделе, при этом топливо непрерывно дорожает с февраля, а с середины апреля рост резко ускорился. Стоимость АИ-95 снизилась на 0,01%, примерно до 52,8 тыс. руб. за тонну.

С момента начала боевых действий на Украине оптовые цены на бензин оставались на минимальных значениях, что в условиях стабильных розничных цен гарантировало операторам АЗС высокую маржу. В середине апреля на рынке стали распространяться слухи об очередном снижении субсидий по демпферу, которые нефтекомпании получают из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок.

В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов объявил, что власти с июля планируют вдвое снизить демпферные субсидии, но пока соответствующий законопроект не внесен в Госдуму.

Планы Минфина связаны с намерением сократить дефицит бюджета, который за четыре месяца превзошел плановые показатели за весь год.

После заявлений Антона Силуанова стоимость топлива резко пошла вверх, дополнительными факторами для подорожания топлива стало проведение плановых ремонтов на НПЗ при увеличении спроса на топливо в мае. Минэнерго в ответ на взлет цен рекомендовало нефтекомпаниям увеличить продажи топлива на бирже.

Демпфер — это инструмент сдерживания цен внутри РФ при росте мировых цен на сырье. Он вычисляется как часть разницы между экспортной ценой на топливо и индикативной внутренней ценой. При положительной разнице бюджет доплачивает нефтяникам за поставки на внутренний рынок, а при отрицательной — нефтяники платят в бюджет.

Собеседники “Ъ” в отрасли считают, что рост цен сейчас в основном связан с тем, что нефтяные компании «пытаются отыграть» сокращение демпферных выплат. Апрельский демпфер на бензин оценивался примерно в 15 тыс. руб. за тонну, и Минфин планировал сократить его вдвое. Но с тех пор рост оптовых цен уже компенсировал нефтяным компаниям эти потери, или, во всяком случае, их подавляющую часть, считают собеседники “Ъ” в отрасли. По их мнению, потенциал роста цен близок к исчерпанию.

Подорожание топлива в опте привело и к увеличению стоимости топлива на заправках, но темпы роста там значительно ниже.

По данным Росстата, на прошлой неделе цены на бензин росли на 0,2%, с начала года они увеличились на 0,3% при инфляции 2,15%. Нынешнее увеличение оптовых цен на топливо может привести к тому, что операторам АЗС придется продолжить увеличивать цены на заправках в течение лета во избежание убытков.

Уже сейчас операции по реализации бензина на АЗС находятся на грани рентабельности: по данным «Петромаркета», чистая маржа продаж АИ-92 и АИ-92 составляет 0,8 руб. и 0,4 руб. за 1 л соответственно. При этом, как утверждали в Минэнерго (см. “Ъ” от 11 мая), подорожание топлива в опте «существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице».

Дмитрий Козлов