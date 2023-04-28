Силуанов заявил, что корректировка демпфера в РФ не должна привести к резкому росту цен на топливо

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что возможная корректировка параметров демпфера не должна привести к существенному и неконтролируемому росту цен на бензин в стране. По его словам, сейчас вопрос об изменении коэффициентов расчета демпфера для нефтяников активно прорабатывается.

«Здесь вопрос следующий: нужно ФАС контролировать ситуацию с ценами на нефтепродукты. Сразу скажу, что цены на дизельное топливо у нас сегодня такие, как будто бы нет демпфера. Поэтому сейчас самое главное — чтобы наши нефтепереработки не пытались создавать давление на повышательный тренд на цены на нефтепродукты»,— сообщил журналистам господин Силуанов (цитата по ТАСС).

По его словам, угрозы резкого роста цен на топливо нет, однако нужно «очень четко контролировать ценообразование на бензин и дизель».

Антон Силуанов добавил, что в ближайшее время Минфин РФ планирует донастроить демпфер для топлива с июля сроком на один год. Это необходимо для того, чтобы вдвое снизить «завышенную за счет средств бюджета маржу» нефтепереработчиков и сэкономить для казны 30 млрд руб. в месяц.

Ранее в России на фоне разговоров об изменении параметров демпфера для нефтяников биржевые цены на бензин достигли максимального уровня с начала конфликта на Украине. Так, АИ-92 и АИ-95 подорожали за день на СПбМТСБ на 1,9% и 1,7%, до 49,7 тыс. руб. и 54,9 тыс. руб. соответственно.

Подробнее о ситуации в отрасли читайте в материале «Ъ» «Бизнес испугался демпфера».

Александр Кислов