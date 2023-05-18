Советник главы офиса Зеленского заявил, что Украина ненавидит Россию и будет преследовать

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «Украина ненавидит Россию», будет ее преследовать «всегда и везде» и достанет «юридически или физически». Так он отреагировал на письмо, направленное постоянным представителем России при ООН Василием Небензей в Совбез всемирной организации из-за «ненавистнических высказываний» главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении граждан России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kemal Aslan / Reuters Фото: Kemal Aslan / Reuters

«"Разжигание ненависти" — истерически кричит Россия на экстренном заседании ООН. Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да не о чем с вами говорить — вы не знаете современных человеческих языков … Да, представители РФ несомненно выплатят все свои долги. Да, Украина достанет каждого из вас, будь то юридически или физически»,— написал господин Подоляк в Twitter.

Письмо Василия Небензи в Совбез ООН было связано с высказыванием Кирилла Буданова о том, что его ведомство «достало многих» публичных российских лиц. Так он ответил на вопрос, сможет ли Киев «достать» Владимира Соловьева или Александра Дугина. Ранее господин Буданов также говорил о намерении «убивать россиян в любой точке мира» до победы Украины. В ООН в ответ заявили, что выступают против любых террористических актов.

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