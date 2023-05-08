Глава разведки Украины об убийстве Дугиной: мы будем убивать русских в любой точке мира

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал «убивать русских в любой точке мира». Так он прокомментировал вопрос о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье.

«Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и мы будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины»,— сказал господин Буданов Yahoo News. Он дал интервью в апреле, но оно было опубликовано 6 мая.

Глава военной разведки заявил, что его пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. «Но я хочу начать с того, что то, что они называют терроризмом, мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве»,— добавил он. Он объяснил действия своего управления событиями 2014 года, когда РФ присоединила Крым.

Лефортовский районный суд Москвы в апреле заочно арестовал Кирилла Буданова. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами). ФСБ и СКР считают господина Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. Российские власти также считают Украину причастной к убийствам Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушению на Захара Прилепина и ряду других преступлений.