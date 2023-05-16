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Коммерсантъ FM
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Глава ГУР Буданов признал причастность Киева к убийствам медийных лиц России

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» публичных и медийных российских лиц. Так он ответил на вопрос блогера Сергея Иванова (Youtube-канал «Разные люди») о том, сможет ли Киев «достать» Владимира Соловьева или Александра Дугина.

Фото: ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины

Блогер сказал, что «мы уже выяснили, что не причастны (Украина,— "Ъ") к подрыву Дугиной», однако поинтересовался, кто бы мог стать мишенями для украинских спецслужб. «Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей»,— ответил Кирилл Буданов. Говоря о том, входит ли в этот список Захар Прилепин, Кирилл Буданов заявил: «Мы не можем подтвердить это или опровергнуть».

6 мая машина писателя Захара Прилепина взорвалась под Нижним Новгородом. Писатель получил ранения, но выжил — при взрыве погиб его охранник Александр Шубин, сидевший на пассажирском месте. По подозрению в совершении покушения был арестован Александр Пермяков. После задержания он сказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года на Можайском шоссе при взрыве автомобиля. В этом авто должен был ехать ее отец. Россия возложила ответственность за этот теракт на украинские спецслужбы.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, выступавший там с лекцией. При взрыве пострадали 40 человек. По подозрению в организации взрыва арестовали 26-летнюю Дарью Трепову. По версии следствия, она подарила военкору статуэтку со взрывным веществом. При этом офис президента Украины также заявлял о непричастности к взрыву в кафе в Петербурге.

Кроме того в апреле 2022 года журналист Владимир Соловьев рассказал, что на него готовилось покушение. После этого заявления ФСБ отчиталась о задержании шести подозреваемых. По данным ведомства, они были членами запрещенной террористической группировки National Socialism/White Power. Позже ФСБ опубликовала видео с задержанными: на нем они признаются, что готовили покушение на Дмитрия Киселева, Маргариту Симоньян и Ольгу Скабееву.

Подробности — в материале «Ъ» «Захара Прилепина атаковали как танк».

Анастасия Ларина

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