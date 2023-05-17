Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ООН о словах Буданова об убийствах российских медийных лиц: мы против любых терактов

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что не видел заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова относительно покушений на публичных персон в России. Господин Дюжаррик отметил, что ООН выступает против любых терактов.

«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов»,— сказал Стефан Дюжаррик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

16 мая Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» публичных и медийных российских лиц. Это он сказал в ответ на вопрос блогера Сергея Иванова о том, сможет ли Киев «достать» Владимира Соловьева или Александра Дугина.

20 августа 2022 года на Можайском шоссе из-за взрыва автомобиля погибла российская публицистка Дарья Дугина. 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб российский публицист Владлен Татарский. 6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль российского писателя Захара Прилепина. Российские власти квалифицировали это как теракты и обвинили в их организации Украину. Киев отрицает свою причастность.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...