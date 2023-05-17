ООН о словах Буданова об убийствах российских медийных лиц: мы против любых терактов

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что не видел заявлений главы военной разведки Украины Кирилла Буданова относительно покушений на публичных персон в России. Господин Дюжаррик отметил, что ООН выступает против любых терактов.

«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов»,— сказал Стефан Дюжаррик на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

16 мая Кирилл Буданов заявил, что его ведомство «достало многих» публичных и медийных российских лиц. Это он сказал в ответ на вопрос блогера Сергея Иванова о том, сможет ли Киев «достать» Владимира Соловьева или Александра Дугина.

20 августа 2022 года на Можайском шоссе из-за взрыва автомобиля погибла российская публицистка Дарья Дугина. 2 апреля 2023 года при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге погиб российский публицист Владлен Татарский. 6 мая 2023 года в Нижегородской области взорвали автомобиль российского писателя Захара Прилепина. Российские власти квалифицировали это как теракты и обвинили в их организации Украину. Киев отрицает свою причастность.

Олеся Павленко