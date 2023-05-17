Россия указала в письме Совбезу ООН на высказывания Буданова об убийствах россиян

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил письмо в Совет безопасности всемирной организации по поводу «ненавистнических высказываний» главы военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении граждан России. Ранее он заявил о намерении «убивать россиян в любой точке мира» до победы Украины.

«Это вопиющий пример ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку»,— говорится в письме Василия Небензи, которое приводит «РИА Новости».

В тексте письма также упоминается опрос, проведенный 6 мая в украинском издании «УНИАН». В нем задается вопрос, «кто должен стать следующим» после убитых Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и пострадавшего в результате подрыва автомобиля Захара Прилепина. В письме постпреда России говорится, что подобные публикации нарушают правила Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации».

Кирилл Буданов заявил о намерениях «убивать россиян» в апреле в ответ на вопрос Yahoo! News о причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной. Обвинения в терроризме в его сторону он прокомментировал так: «то, что они называют терроризмом, мы называем освобождением».16 мая Кирилл Буданов сказал, что его ведомство «достало многих» публичных российских лиц. В ООН в ответ заявили, что выступают против любых террористических актов.

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Лусине Баласян