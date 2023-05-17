На саммите G7 не будет обсуждаться запрет на экспорт западных товаров в Россию

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вопрос о запрете на экспорт западных товаров в Россию не будут затрагивать на предстоящем в Хиросиме саммите стран G7. По его словам, на саммите в основном будут рассматриваться вопросы восстановления Украины.

«Я не ожидаю того, о чем сообщалось, — этого всеобъемлющего запрета на экспорт. Основное внимание относительно применения санкций на саммите уделят контролю их соблюдения и их обходу»,— заявил Джейк Салливан на брифинге.

В конце апреля агентства Bloomberg и Kyodo сообщили, что страны «семерки» рассматривают возможность перехода к новому санкционному режиму против России, который подразумевает полный запрет на экспорт в страну и формирование списков исключений, которые допускаются к ввозу. Саммит G7 пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина