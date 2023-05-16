Эрдоган пообещал сохранить политику в отношении РФ и США в случае победы на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах он будет продолжать политику в отношении России, США и других стран, которую он вел до этого. По его словам, сотрудничество со всеми странами выгодно Турции.

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«Притягивать к себе одну страну, а другой бросать вызов, как делают в Народно-республиканской партии,— в наших принципах такого нет»,— заявил господин Эрдоган в интервью CNN Turk.

«Будучи президентом Турции, я не могу позволить себе быть обиженным и сердитым. Я проводил встречи со всеми наилучшим образом и продолжу так делать, потому что это выгодно стране»,— добавил президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган уже критиковал своего соперника на выборах главу Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу за его позицию по России. Вчера, 15 мая, он заявил, что не позволит нападок на российского президента Владимира Путина, и отметил, что никогда не думал о прекращении контактов с Москвой.

11 мая оппозиционный кандидат на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и призвал Москву «убрать руки от турецкого государства», если она заинтересована в продолжении сотрудничества с Турцией после президентских выборов.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит отношениями с Турцией из-за ее «суверенной взвешенной позиции».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что из-за действий оппозиции турецкая туротрасль несет серьезные убытки. По его словам, из-за обещаний оппозиции ввести санкции против России поток российских туристов в страну значительно сократился.

14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая.

Подробнее о ходе президентских выборов — «В Турции третий не лишний».

Анастасия Ларина