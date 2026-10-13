Позитив в доме у озера
Positive Technologies вложила 600 млн руб. в систему для работы с данными
13.10.2026, 12:03
На российском рынке платформ для работы с корпоративными данными появится еще одно решение. Positive Technologies разработала свой продукт, в который вложила порядка 600 млн руб., рассказали источники “Ъ”. Подобные сервисы уже есть у крупных ИТ-компаний Yandex B2B Tech и VK Tech, и новой платформе будет сложно конкурировать с ними. При этом на такие системы фиксируется «устойчиво растущий спрос» в силу того, что они активно используются разработчиками как источники данных для обучения ИИ-моделей.
Разработчик решений информационной безопасности Positive Technologies (MOEX: POSI) выходит на рынок корпоративных платформ данных, рассказал “Ъ” источник на ИТ-рынке. Эти платформы собирают и хранят данные всей компании, чтобы ИБ-специалисты, разработчики и аналитики могли использовать их и обучать на них ИИ-модели. Решение будет называться PT Security Lakehouse, рассказал собеседник.
Коммерческий релиз намечен на осень 2026 года.
По данным источника “Ъ”, инвестиции в разработку платформы оцениваются в 400–600 млн руб., а целевая доля рынка к 2030 году — 10%.
В Positive Technologies на запрос не ответили.
На российском рынке корпоративных платформ данных работают несколько крупных игроков, в том числе Arenadata, Cloud.ru, Yandex B2B Tech и VK Tech. Рынок таких решений Центр стратегических разработок оценивает в 109 млрд руб. в 2027 году и 174 млрд руб. в 2030 году. В VK, Arenadata и «Яндексе» отказались от комментариев.
Появление нового игрока совпало с инцидентом начала октября, когда Yandex Cloud, включающий сервис Data Lakehouse, временно оказался недоступен после атак БПЛА на дата-центры компании (см. “Ъ” от 11 октября 2026 года).
Компании хотят объединять данные из разных источников, работать с ними единообразно и сразу готовить их к аналитике и сценариям с ИИ, поэтому на такие решения растет спрос, объяснила директор департамента разработки Evolution Data Platform Cloud.ru Ася Грибанова.
По ее словам, Positive Technologies исторически сильны в ИБ, и их решение, вероятно, в первую очередь будет ориентировано на консолидацию и анализ данных служб ИБ.
Но для бизнес-заказчиков также критичны инфраструктурная основа, масштабируемость, широкий набор управляемых сервисов, интеграции с источниками данных и аналитическими инструментами, а также зрелая модель эксплуатации и поддержки, добавила госпожа Грибанова.
Cегмент уже занят платформами с промышленными внедрениями, и конкуренция решается не составом компонентов, а тем, как платформа справляется с узкими местами — производительностью объектного хранилища, эффективностью движков, сетью и эксплуатацией под одновременными нагрузками, подчеркивает собеседник “Ъ” в ИТ-отрасли.
В то же время смешение данных из бизнес-процессов и процессов безопасности создает дополнительные риски для управляемости, считает основатель и гендиректор компании Getmobit Мария Рукавишникова. Поэтому такие системы обязаны обеспечивать разграничение доступа, добавила эксперт.