Позитив в доме у озера

На российском рынке платформ для работы с корпоративными данными появится еще одно решение. Positive Technologies разработала свой продукт, в который вложила порядка 600 млн руб., рассказали источники “Ъ”. Подобные сервисы уже есть у крупных ИТ-компаний Yandex B2B Tech и VK Tech, и новой платформе будет сложно конкурировать с ними. При этом на такие системы фиксируется «устойчиво растущий спрос» в силу того, что они активно используются разработчиками как источники данных для обучения ИИ-моделей.