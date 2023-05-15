В Турции третий не лишний

В Турции началась подготовка ко второму туру президентских выборов, в ходе которого нынешнему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану будет противостоять лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. По числу голосов, поданных в первом туре, президент Эрдоган немного опережает соперника. А правящая Партия справедливости и развития вместе с союзниками по итогам парламентских выборов, прошедших вместе с президентскими, сумела сохранить большинство. Оппозиционерам будет непросто собрать дополнительные голоса в поддержку господина Кылычдароглу, но сдаваться они не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Высшего избирательного совета (то есть ЦИКа) Турции Ахмет Йенер объявил о проведении 28 мая второго тура президентских выборов, так как никто из кандидатов, претендующих на пост главы государства, не получил в воскресенье больше 50% голосов.

Заявление господина Йенера прозвучало в понедельник после 15:00. До этого момента уже несколько часов как не обновлялись официальные результаты голосования. Они замерли с утра, когда было вскрыто более 99% избирательных урн и стало ясно, что второй тур неизбежен. Но все же ЦИК Турции выдержал паузу и заставил всех понервничать, учитывая, что действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на тот момент не хватало меньше процента до заветных 50%. И вот, наконец, результаты после вскрытия всех избирательных ящиков были опубликованы.

Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,5% голосов, а его основной соперник, представляющий оппозиционный «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Еще 5,17% избирателей отдали голоса Синану Огану — этническому азербайджанцу, возглавляющему крайне правую националистическую «Коалицию отца». 0,44% голосов достались Мухаррему Индже: политик снял свою кандидатуру за три дня до выборов, но за него успели проголосовать некоторые избиратели за рубежом.

Первым на объявление второго тура отреагировал Кемаль Кылычдароглу. «Мои дорогие, мы работаем без перерыва со вчерашнего дня. Не впадайте в отчаяние. Я буду стоять прямо. Я поделюсь с вами своими четкими наблюдениями за происходящим. Тогда мы встанем и примем эти выборы вместе. В конце концов будет только то, что говорит наш народ»,— написал он в Twitter.

Для оппозиции результаты выборов стали в некоторой степени ударом. Многие опросы пророчили если не победу господина Кылычдароглу в первом туре, то хотя бы преимущество в голосовании.

Кроме того, опять же вопреки опросам, возглавляемый им «Народный альянс» не смог получить большинство на парламентских выборах, проходивших одновременно с президентскими: в его распоряжении оказалось лишь 213 из 600 депутатских мандатов. У коалиции, сформированной вокруг Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана,— 321 мандат, то есть больше половины. Теперь, если Кемалю Кылычдароглу удастся сесть в президентское кресло, ему придется иметь дело с неподконтрольным парламентом, а это может затруднить проведение планируемых им преобразований. В частности, предполагалось, что Кемаль Кылычдароглу попробует вновь превратить Турцию в парламентскую республику (Реджеп Тайип Эрдоган, напомним, сделал ее президентской).

В любом случае оппозиции будет непросто найти дополнительные ресурсы для победы своего кандидата. Основная борьба развернется за голоса, отданные Синану Огану. По взглядам его сторонники ближе к господину Эрдогану, но многие из них разочаровались в политике действующего президента. «Мы будем консультироваться с нашей электоральной базой для принятия решения насчет второго тура. Но мы уже ясно дали понять, что борьба с терроризмом и необходимость отправки (сирийских.— “Ъ”) беженцев обратно — это наши красные линии»,— сказал господин Оган в интервью Reuters. Ранее он заявлял, что хотел бы получить для представителей своей коалиции некоторые министерские посты.

Исходя из заявленных требований, Синан Оган мог бы в теории договориться с обоими кандидатами в президенты. Но тот факт, что господин Кылычдароглу пользуется поддержкой курдской Демократической партии народов, которую националисты обвиняют в связях с боевиками, вызывает у экспертов некоторые сомнения в развороте Синана Огана к оппозиции. Хотя, как уже показал первый тур, турецкие выборы могут быть непредсказуемыми.

Мало кто сомневается, что ближайшие две недели в Турции будет вестись жесткая борьба между кандидатами в президенты. Напряженно следят за ситуацией и за рубежом.

Некоторые, например президенты Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, еще утром в понедельник поздравили президента Эрдогана с лидерством в первом туре и победой его партии на парламентских выборах. В Москве пообещали с уважением отнестись к любому выбору турецкого народа. «Но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее господин Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в турецкие выборы, что в Москве отрицали. Тем не менее ряд оппозиционных турецких, а также западных СМИ считают, что Россия надеется на переизбрание президента Эрдогана и подыгрывает ему. В частности, в этом контексте рассматривалась церемония завоза первой партии ядерного топлива на АЭС Аккую в конце апреля, в которой по видеосвязи приняли участие президенты РФ и Турции (см. «Ъ» от 28 апреля). Не исключается, что «подарком для Эрдогана» может стать и продление «зерновой сделки», которая была заключена при посредничестве Анкары. Срок действия договоренности о вывозе украинского зерна через черноморские порты истекает 18 мая, и пока стороны не могут договориться. «Зерновая сделка» была одной из дипломатических побед президента Турции, и ему будет непросто смириться с замораживанием этой инициативы, если это произойдет.

Еще одной неприятностью для господина Эрдогана может быть ситуация в экономике. В понедельник утром, как только стало известно, что нынешний президент лидирует в первом туре и имеет все шансы выиграть во втором, банковский индекс на турецкой бирже резко упал на 8%. Стамбульская биржа остановила торги после того, как основной фондовый индекс упал более чем на 6%. До двухмесячного минимума упал и курс турецкой лиры. Реакция рынков связана с обманутыми ожиданиями. Предполагалось, что западные инвесторы, покинувшие Турцию в последние годы, начнут возвращаться туда после победы Кемаля Кылычдароглу.

Отметим, что экономическая ситуация, по мнению экспертов, стала одной из ключевых причин падения рейтингов президента Эрдогана в начале избирательной кампании. Однако первый тур показал, что избиратель нынешнего турецкого лидера по-прежнему ему верен. Или же, если посмотреть с другой стороны, оппозиция была недостаточно убедительна.

Марианна Беленькая