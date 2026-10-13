В Пензенской области зафиксирован инцидент на магистральном газопроводе Средняя Азия — Центр. Информацию «Ъ» подтвердили в «Газпром Трансгаз Саратов». Взрыв произошел в районе села Волчково, после чего началось интенсивное факельное горение — столб огня достигал высоты около 70 метров.