В Пензенской области произошел взрыв на газопроводе Средняя Азия — Центр
13.10.2026, 12:11
В Пензенской области зафиксирован инцидент на магистральном газопроводе Средняя Азия — Центр. Информацию «Ъ» подтвердили в «Газпром Трансгаз Саратов». Взрыв произошел в районе села Волчково, после чего началось интенсивное факельное горение — столб огня достигал высоты около 70 метров.
По данным властей, трубопровод был оперативно перекрыт. На месте происшествия наблюдается возгорание травы. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Газопровод принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Саратов». Этот участок является частью крупной транспортной системы, соединяющей месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с Россией и европейскими потребителями. Общая протяженность маршрута составляет около 5 тыс. км.