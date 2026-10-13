Россия сочла задержание Францией танкера DF Peak нарушением международного права
13.10.2026, 12:14
Власти Франции не уведомляли посольство России о задержании танкера DF Peak, шедшего под флагом Бенина. Посольство выясняет, есть ли в составе экипажа россияне, заявили в дипмиссии.
«Действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права»,— прокомментировали «РИА Новости» в посольстве.
Президент Эмманюэль Макрон накануне сообщил, что ВМС страны захватили нефтяной танкер в 450 милях от острова Реюньон в Индийском океане. По его словам, танкер DF Peak ходил под «фальшивым флагом» и был задействован в незаконной перевозке топлива. Сколько человек находится на борту, пока неизвестно.