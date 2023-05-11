Лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах

Глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах. Он призвал Москву «убрать руки от турецкого государства», если она заинтересована в продолжении сотрудничества после выборов президента республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кемаль Кылычдароглу

Фото: Murad Sezer, Reuters Кемаль Кылычдароглу

Фото: Murad Sezer, Reuters

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу»,— написал Кемаль Кылычдароглу в Twitter.

7 мая действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал своим сторонниками видео, где изображен Кемаль Кылычдароглу, который призывает зрителей поучаствовать в голосовании. Через несколько секунд на видео появляется лидер признанной в стране террористической Рабочей партии Курдистана Мурат Карайилан.

8 мая Deutsche Welle (признано иностранным агентом) сообщило, что показанное видео неподлинное: журналисты утверждают, что его намерено смонтировали из двух разных частей, чтобы обвинить главу РНП в связи с курдскими боевиками.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Согласно опросам, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу — основные претенденты на пост президента.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Турция выберет из двоих».

Лусине Баласян