WP: США и Европа разрабатывают мирный план по Украине из четырех пунктов

Четвертый пункт предполагает заморозку конфликта по текущей линии фронта с сохранением контроля сторон над принадлежащими им территориями. Этот вопрос самый сложный в процессе урегулирования, поскольку власти России неоднократно указывали, что не согласны на заморозку боевых действий по ЛБС, и требовали вывода украинских войск с территории Донбасса.