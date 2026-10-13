WP: США и Европа разрабатывают мирный план по Украине из четырех пунктов
13.10.2026, 12:05
США и Европа разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине, включающий четыре основных пункта. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.
Первый пункт касается восстановления Украины при участии Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock. Киеву необходимо представить смету расходов и гарантии правильного использования денег.
Второй пункт посвящен гарантиям безопасности. США и европейские страны готовы помочь Украине в случае возобновления боевых действий со стороны России, предусмотрев механизм, аналогичный пятой статье Устава НАТО о коллективной обороне.
Третий пункт — экономическая интеграция через энергетическое соглашение. Рассматривается возможность экспорта российской нефти и газа в Европу по новому трубопроводу с разделением прибыли между Россией и Украиной. План предусматривает также восстановление доступа РФ к европейскому энергетическому рынку и обсуждение порядка и сроков отмены санкций.
Четвертый пункт предполагает заморозку конфликта по текущей линии фронта с сохранением контроля сторон над принадлежащими им территориями. Этот вопрос самый сложный в процессе урегулирования, поскольку власти России неоднократно указывали, что не согласны на заморозку боевых действий по ЛБС, и требовали вывода украинских войск с территории Донбасса.
Отдельно США призывают к прекращению взаимных ударов России и Украины по объектам энергетики. Это рассматривается как условие для продолжения мирных переговоров. По данным WP, разработке плана предшествовала встреча во Флориде американских, европейских и украинских переговорщиков.