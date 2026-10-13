Группу застрявших на треке в Непале россиян эвакуировали на вертолете
13.10.2026, 11:51
Группа из девяти российских туристов застряла на треке в Непале. Спустя сутки их удалось эвакуировать на вертолете, заявила ТАСС руководитель группы Мария Ерохина.
«У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех в Аругат — поселок ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару»,— рассказала госпожа Ерохина агентству по телефону.
Группа туристов отправилась в поход вокруг горы Манаслу. Они застряли в горах из-за прорыва естественной плотины на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат 11 октября. Первую ночь после наводнения группа спала на полу местной церкви. На второй день они спустились в поврежденную деревню, куда изначально прибыли, сообщала руководитель группы. Посольство России в Непале обратилось за помощью к местным властям для эвакуации сограждан.