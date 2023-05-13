Песков: Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа при голосовании

Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа, заявил в преддверии президентских и парламентских выборов в Турции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отверг заявление лидера Республиканской народной партии (РНП) и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве в выборы. Вчера, 12 мая, господин Песков уже комментировал слова господина Кылычдароглу о заговорах России.

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи»,— заявил пресс-секретарь президента РФ, его слова приводят информагентства, в том числе «РИА Новости».

«Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства (российского вмешательства.— “Ъ”). Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует»,— сказал Дмитрий Песков, выразив крайнее разочарование подобным заявлением. Он отметил, что Москва дорожит тем уровнем отношений с Анкарой, который был достигнут за последние годы. «И, конечно, мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа»,— заявил господин Песков.

В намеченных на 14 мая президентских выборах участвуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий семь оппозиционных партий лидер РНП и кандидат от коалиции Ata Синан Оган.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Мария Федотова