Шестикратный победитель Лиги чемпионов Дани Карвахаль стал игроком «Хетафе»

Ранее Карвахаль на протяжении 13 сезонов выступал за мадридский «Реал», воспитанником которого он является. Всего за команду испанец провел 450 матчей и забил 14 голов. Вместе с клубом защитник завоевал 26 трофеев, в том числе шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза — чемпионат страны.