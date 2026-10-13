Шестикратный победитель Лиги чемпионов Дани Карвахаль стал игроком «Хетафе»
13.10.2026, 11:51
Испанский футбольный клуб «Хетафе» подписал контракт с защитником Дани Карвахалем. Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2027 года.
Ранее Карвахаль на протяжении 13 сезонов выступал за мадридский «Реал», воспитанником которого он является. Всего за команду испанец провел 450 матчей и забил 14 голов. Вместе с клубом защитник завоевал 26 трофеев, в том числе шесть раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза — чемпионат страны.
На счету Дани Карвахаля один мяч в 52 матчах за сборную Испании. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы (2024) и победителем Лиги наций (2023).
По итогам восьми туров «Хетафе» с восемью очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче команда на своем поле сыграет с «Райо Вальекано».