Эрдоган заявил кандидату от оппозиции, что «не позволит нападок на Путина»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего соперника на выборах Кемаля Кылычдароглу за его позицию по России. Он заявил, что не позволит нападок на президента РФ Владимира Путина и отметил, что никогда не думал о прекращении контактов с Москвой.

«Ты, извини уж, но я не позволю нападок на Путина. Потому что ты не знаешь, не поймешь, что такое управлять государством»,— сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

По мнению турецкого лидера, отношения с Россией лучше и «не менее развиты и важны, чем с США». «Если мы посмотрим на наш объем внешней торговли с Россией, то он больше, чем с США»,— добавил он.

Реджеп Тайип Эрдоган также раскритиковал своего соперника за планы ввести санкции против России. Он отметил, что так поступили многие страны Европы, но теперь они «дали задний ход». Кроме этого господин Эрдоган призвал господина Кылычдароглу постыдиться за его слова о вмешательстве РФ в выборы.

Президент Турции заявил о готовности уйти со своего поста в случае проигрыша на выборах. Он заверил, что сделает все необходимое для демократии и будет считать легитимным любой результат.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Зарегистрированы три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Если ни один кандидат не наберет 50%, то второй тур состоится 28 мая.

О перспективах кандидатов — в материале «Ъ» «Турция выберет из двоих».

Леонид Уварчев