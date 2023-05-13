Глава МИД Турции: из-за желания оппозиции присоединиться к санкциям против РФ мы потеряли российских туристов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что из-за действий оппозиции, в частности кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, турецкая туристическая отрасль несет серьезные убытки. По его словам, из-за обещаний оппозиции ввести санкции против России турпоток в страну значительно сократился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Мевлют Чавушоглу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Кемаль Кылычдароглу обещает присоединиться к санкциям Запада. И что получится доказать этим? В чем польза нам? В мае российские туристы должны были традиционно приехать к нам на отдых, но поехали в Дубай, Таиланд и Египет. Все из-за заявлений Кылычдароглу. Кто нам покроет убытки в сфере туризма? О ЕС забудьте, об Америке забудьте, а о НАТО тем более забудьте»,— сказал он в эфире VTV (цитата по ТАСС).

Как указал господин Чавушоглу, многие российские граждане не хотят приезжать в Турцию перед президентскими выборами, поскольку опасаются, что во время их отдыха турецкие власти присоединятся. В частности, по словам главы турецкого МИДа, россияне боятся, что ограничения будут наложены на авиасообщение с Россией, и они просто не смогут улететь из Турции.

«Мы во всех сферах тесно связаны с Россией. Даже несмотря на украинский конфликт и использование украинской стороной наших беспилотников, мы все равно способны поддерживать тесные отношения с Москвой. Это дипломатия. И если мы видим какие-то ошибки, то открыто говорим об этом сторонам»,— сказал он.

С критикой Кемаля Кылычдароглу за его позицию по России выступал и действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что не позволит нападок на президента РФ Владимира Путина, отметив, что никогда не думал о прекращении контактов с Москвой. По словам господина Эрдогана, отношения с Россией лучше и «не менее развиты и важны, чем с США».

Кемаль Кылычдароглу — единый кандидат от семи оппозиционных партий на президентский пост. Выборы главы Турции запланированы на 14 мая. Также в президентской гонке участвуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от коалиции Ata Синан Оган. Если ни один кандидат не наберет 50%, то второй тур состоится 28 мая.

Подробнее о том, у кого из кандидатов на пост президента республики больше шансов на победу, — в материале «Ъ FM» «Турция определяется с выбором».

Милена Костерева