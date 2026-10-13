Трамп опубликовал в соцсетях фейковую цитату с похвалой в свой адрес

«В своей жизни я работал со многими людьми, и никогда не встречал никого смелее, умнее и более заботливого по отношению к Америке, чем Дональд Трамп. Он отличный друг и еще лучший президент. Я горжусь тем, что являюсь его верным сторонником, и никогда не буду за это извиняться. Да благословит Бог Америку и нашего президента»,— указано в фейковой цитате актера.