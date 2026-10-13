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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Мир

Трамп опубликовал в соцсетях фейковую цитату с похвалой в свой адрес

13.10.2026, 12:13
Президент США Дональд Трамп опубликовал сфабрикованную цитату, в которой знаменитый голливудский актер Дензел Вашингтон хвалит его личные качества. Об этом сообщает газета The Washington Post.

@realDonaldTrump

11 октября аккаунт «Red Eagle Updates» разместил в X публикацию, скриншот которой спустя день опубликовал Дональд Трамп в Truth Social.
«В своей жизни я работал со многими людьми, и никогда не встречал никого смелее, умнее и более заботливого по отношению к Америке, чем Дональд Трамп. Он отличный друг и еще лучший президент. Я горжусь тем, что являюсь его верным сторонником, и никогда не буду за это извиняться. Да благословит Бог Америку и нашего президента»,— указано в фейковой цитате актера.
По данным издания Snopes, ранее высказывание уже приписывали Мэттью Макконахи и Мику Джаггеру. Представитель актера Алан Ниероб подтвердил The Washington Post, что цитата вымышленная. Он добавил, что «понятия не имеет, откуда она взялась». Пост американского президента все еще доступен.
Дональд Трамп
Кино
США