Трамп опубликовал в соцсетях фейковую цитату с похвалой в свой адрес
13.10.2026, 12:13
Президент США Дональд Трамп опубликовал сфабрикованную цитату, в которой знаменитый голливудский актер Дензел Вашингтон хвалит его личные качества. Об этом сообщает газета The Washington Post.
11 октября аккаунт «Red Eagle Updates» разместил в X публикацию, скриншот которой спустя день опубликовал Дональд Трамп в Truth Social.
«В своей жизни я работал со многими людьми, и никогда не встречал никого смелее, умнее и более заботливого по отношению к Америке, чем Дональд Трамп. Он отличный друг и еще лучший президент. Я горжусь тем, что являюсь его верным сторонником, и никогда не буду за это извиняться. Да благословит Бог Америку и нашего президента»,— указано в фейковой цитате актера.
По данным издания Snopes, ранее высказывание уже приписывали Мэттью Макконахи и Мику Джаггеру. Представитель актера Алан Ниероб подтвердил The Washington Post, что цитата вымышленная. Он добавил, что «понятия не имеет, откуда она взялась». Пост американского президента все еще доступен.