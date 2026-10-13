Бизнес полагается на валютные форварды

Форвард работает просто: предположим, вы знаете, что вам нужно будет заключить контракт на поставку товара из-за рубежа через три месяца. Сейчас курс хороший, но есть все основания полагать, что в ближайшее время рубль ослабнет. Чтобы не терять деньги, можно зафиксировать текущие котировки. Вы обращаетесь в банк и договариваетесь об условиях. Забронировать курс можно на любой срок, хоть на пару дней, хоть на год вперед. Но вы берете обязательство, что в установленный момент в будущем купите валюту.