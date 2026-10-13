Бизнес полагается на валютные форварды
За счет чего вырос интерес к срочным контрактам
13.10.2026, 12:07
Российский бизнес все активнее страхуется от валютных рисков. Для этого импортеры и экспортеры используют форварды, специальные договоры, которые позволяют не зависеть от курсовых колебаний. В первом полугодии компании оформили около 18,5 тыс. таких соглашений. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025-го. В денежном выражении объем форвардов увеличился примерно в полтора раза, с почти $14 млрд до $21 млрд, подсчитал Центробанк.
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Форвард работает просто: предположим, вы знаете, что вам нужно будет заключить контракт на поставку товара из-за рубежа через три месяца. Сейчас курс хороший, но есть все основания полагать, что в ближайшее время рубль ослабнет. Чтобы не терять деньги, можно зафиксировать текущие котировки. Вы обращаетесь в банк и договариваетесь об условиях. Забронировать курс можно на любой срок, хоть на пару дней, хоть на год вперед. Но вы берете обязательство, что в установленный момент в будущем купите валюту.
Такой контракт — один из самых эффективных способов защитить потребителя от рыночной волатильности, считает генеральный директор и основатель компании AST Леонид Рафаилов:
«Конечно, достаточно сложно поймать самый хороший курс. Мы и не стремимся к этому. Мы используем форвардные сделки для того, чтобы зафиксировать курс в больших контрактах и гарантировать нашим покупателям, что на протяжении, условно, шести или девяти месяцев цена на определенную продукцию для них будет неизменна. Но на цену влияют также пошлины, изменение налоговой базы. Однако, по крайней мере, от колебаний курса рубля мы можем таким образом застраховаться».
Форварды важны для импортеров и экспортеров по еще одной причине: они позволяют бороться с неопределенностью. Ведь при заключении договора с зарубежным партнером поставка зачастую происходит не мгновенно: сначала предоплата, потом товар производится и отгружается, затем проходит таможню.
При пиковых колебаниях курса валюты в этом году ожидание порой увеличивало стоимость контракта на четверть. Но важно понимать, что кредитные организации фиксируют курс не просто так, предупредил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев:
«За то, что банк купил валюту сегодня и отгрузит тебе ее через три месяца, он возьмет процент. И его размер будет определяться через ставку ЦБ.
Так что встает вопрос: есть ли смысл платить проценты? Ослабнет ли рубль или окрепнет? Если бы ставка была 4%, то в такой ситуации, наверное, можно хеджироваться. Это не так дорого обойдется, но при этом ты приобретаешь какое-то спокойствие и возможность прогнозировать».
Чем контракт длиннее и объемнее, тем выше комиссия. Рассчитывать выгоду в таком случае приходится индивидуально под каждую экспортную или импортную поставку. И это еще при том, что ее сроки из-за санкций могут сдвигаться, а дату покупки или продажи валюты поменять нельзя. Так что гарантированно застраховать от убытков валютный форвард не способен.
Впрочем, все зависит от масштаба компании и скорости торговли, заметил гендиректор акционерного общества «Спектралинк» Дмитрий Славашевич:
«Когда оборачиваемость по бизнесу высока, к примеру, несколько недель, тогда, наверное, этот инструмент был бы очень удобен. В нашем случае, когда сделка длится три-шесть месяцев, зачастую комиссия за такое страхование по курсу стоит безумных денег: 5-10% от стоимости контракта. Работая в современных реалиях, где маржинальность все меньше, лишний раз задумаешься, нужен ли такой инструмент или ты все-таки возьмешь этот риск на себя».
К тому же даже форварды все реже помогают бизнесу сдерживать рост цен. Особенно показателен пример конца года. По ожиданиям аналитиков, в оставшиеся два месяца рубль будет колебаться максимум в пределах 3-5%. А вот расходы импортеров, по их собственным признаниям, могут увеличиться на все 10-15%.