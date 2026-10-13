«Яндекс» отменил плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября
13.10.2026, 12:22
«Яндекс» в октябре не будет взимать плату за сервисы Yandex Cloud и «Яндекс 360». В компании уточнили, что это касается всех клиентов, а не только тех, кто столкнулся с перебоями в работе сервисов.
В Yandex Cloud будут бесплатными сервисы во всех российских зонах доступности. В «Яндекс 360» не будут списывать деньги за инструменты виртуального офиса как у корпоративных клиентов, так и у обычных пользователей.
«Сервисы по-прежнему работают с ограничениями, инженеры компании продолжают восстановительные работы»,— добавили в пресс-службе «Яндекса».
В октябре под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса»: в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября возник массовый сбой в работе сервисов «Яндекса». По словам источника «Ъ» на ИТ-рынке, сроки поставки нового оборудования для замены составляют до шести месяцев. Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров.