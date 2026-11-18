Встреча Путина и Трампа пройдет после пленарного заседания саммита АТЭС
Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что от обеих стран в переговорах будут участвовать по несколько человек. Конкретные имена господин Ушаков не назвал.
Сегодня Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Господин Ушаков сообщил, что они прошли в товарищеской обстановке. Главы государств обсуждали острые международные вопросы, в том числе переговоры по конфликту на Украине
Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в китайском Шэнчьжэне. На 19 ноября у Владимира Путина запланирована трехсторонняя встреча с главой Китая и президентом США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что полноформатные переговоры президентов РФ и США не планируются.