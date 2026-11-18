Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что от обеих стран в переговорах будут участвовать по несколько человек. Конкретные имена господин Ушаков не назвал.