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Зарубежный листинг помог «Русалу» отвергнуть расширение прав акционеров
Верховный суд РФ (ВС) признал, что редомицилированная в Россию международная компания (МКПАО), акции которой торгуются за рубежом, обязана соблюдать правила этой иностранной биржи. Прецедент создан в деле «Русала», которого ЦБ РФ привлекал к административной ответственности за отказ выставить на голосование поправки к уставу, предлагаемые акционером — СУАЛом. По словам юристов, теперь изменения внутренних документов МКПАО нужно будет в первую очередь проверять на соответствие правилам листинга, но иногда эти правила могут сыграть и на руку миноритарию.
ВС разъяснил, какое регулирование применяется к юрлицам, имеющим статус международных компаний. «Русал» стал МКПАО после редомициляции в Россию. По жалобе СУАЛа (владеет 25,52% голосующих акций «Русала») ЦБ привлек «Русал» к административной ответственности, усмотрев нарушение прав миноритарного акционера в отказе вынести на голосование общего собрания предложения об изменении внутренних документов компании. Поправки СУАЛа предлагали наделить владельцев более чем 10% акций дополнительными правами в отношении ключевых контролируемых обществ и расширить компетенцию общего собрания акционеров «Русала» по сравнению с установленной законом об АО.
Совет директоров отказал СУАЛу, после чего миноритарий попытался оспорить отказ в суде и параллельно пожаловался на эмитента в ЦБ РФ.
Регулятор поддержал акционера, признав административное нарушение со стороны «Русала» по ч. 1 ст. 15.23.1 КоАП РФ. Компания не согласилась, и это дело тоже перешло в суд. Закончились обе тяжбы проигрышем в арбитражных судах: иск СУАЛа к совету директоров был отклонен, но и «Русал» не смог добиться отмены постановления ЦБ. Возникли противоположные позиции судов по поводу права миноритария вынести на голосование акционеров поправки к корпоративным документам. Точку в этом вопросе пришлось ставить ВС.
Приоритет и преференции
Ключевым обстоятельством стали мотивы отказа совета директоров «Русала» вынести поправки СУАЛа на голосование акционеров.
Совет запросил по предложениям миноритария заключение гонконгских юристов, которые пришли к выводу, что предлагаемые изменения в устав противоречат требованиям Гонконгской биржи, где торгуются акции «Русала». В заключении говорилось, что предложения СУАЛа устанавливают преференции для крупных акционеров (более 10% акций) и нарушают принцип справедливого и равного отношения ко всем держателям ценных бумаг, обращающихся на бирже. Кроме того, юристы сочли, что предложения СУАЛа нарушают принцип одновременного доступа всех участников рынка к одной и той же информации, а также влекут отклонение от обычных и устоявшихся ролей и функций директоров и акционеров эмитента.
Нижестоящие суды, признавая законность действий ЦБ, посчитали, что предложенные акционером вопросы для голосования не противоречат уставу компании, относятся к компетенции внеочередного собрания акционеров «Русала», а правила Гонконгской биржи здесь приоритета не имеют.
Но экономколлегия ВС с этим не согласилась. Статус международной компании имеет особенности и допускает применение к ней норм не только российского, но и иностранного права, подчеркнул ВС.
Закон РФ о международных компаниях допускает включение в их устав правил иностранных бирж при условии, что они применялись к компании и до ее редомициляции, и при наличии арбитражного соглашения. «Русал» этим условиям соответствует, поэтому обязан соблюдать правила Гонконгской биржи наряду с российскими законами, уточнил ВС.
495,5 миллиарда рублей
взыскали арбитражные суды РФ по корпоративным спорам в 2025 году.
Кроме того, экономколлегия отметила, что по уставу «Русала» вопросы об изменении внутренних документов компании, регулирующих деятельность ее органов управления, могут быть вынесены на голосование лишь по инициативе совета директоров, одобрения которого тут не было. В связи с этим ВС отменил постановление ЦБ, признав, что «Русал» действовал правомерно и как МКПАО не мог игнорировать требования биржи.
В ЦБ отказались от комментариев. “Ъ” направил запросы в «Русал» и СУАЛ.
Двойной режим
Партнер Orchards Азат Ахметов отмечает, что решение ВС устраняет противоречие судебных актов, вынесенных по спорам СУАЛа и «Русала», и создает единый подход. Для эмитентов решение ВС сигнализирует, что «двойной» режим (российский закон плюс правила иностранной биржи) работает и защищается судом, а ЦБ РФ при проверке международных компаний придется оценивать соблюдение и зарубежных правил, а не только закона об АО, констатирует юрист КА Pen & Paper Анна Лысенко.
Глава практики сопровождения крупных корпоративных клиентов «АНП Зенит» Зульфия Галиаскарова поясняет, что решение ВС не лишает миноритариев МКПАО права предлагать изменения во внутренние документы, но показывает, что право требовать созыва собрания еще не гарантирует включения конкретного проекта в повестку. Миноритарий МКПАО теперь должен проектировать свои предложения с учетом двух правовых систем — корпоративного законодательства РФ и правил иностранной биржи, уточняет госпожа Лысенко. Фактически, по ее словам, правило «что разрешает закон об АО» меняется на «что совместимо с правилами листинга».
Совет директоров МКПАО теперь обязан фильтровать предложения, которые не соответствуют биржевым требованиям.
Иначе пострадать могут все акционеры, так как биржа может применить к компании-нарушителю санкции вплоть до делистинга, подчеркивает госпожа Лысенко. Впрочем, из судебного акта неясно, какое именно положение поправок нарушало какое требование биржи, отмечает управляющий партнер АБ МУР Давид Кононов: «Без конкретики ссылка совета директоров на отрицательное заключение консультанта еще не доказывает, что отказ был законным».
У миноритариев остаются инструменты влияния на компанию, добавляет госпожа Галиаскарова: они могут выдвигать кандидатов в совет директоров, запрашивать информацию, оспаривать решения, нарушающие их права, и при наличии определенного пакета блокировать решения, требующие квалифицированного большинства голосов. Но крупные акционеры компаний, торгующихся на Гонконгской бирже, должны понимать, что не смогут получить преференции или особые права, добавляет Анна Лысенко.
Впрочем, применение биржевых требований к «Русалу» может сработать и в пользу СУАЛа. Например, если сделка компании или ее дочернего общества со связанным лицом по главе 14A правил листинга Гонконгской биржи требует одобрения акционеров, то заинтересованный мажоритарий не может участвовать в голосовании, указывает господин Кононов.