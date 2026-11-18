Совет запросил по предложениям миноритария заключение гонконгских юристов, которые пришли к выводу, что предлагаемые изменения в устав противоречат требованиям Гонконгской биржи, где торгуются акции «Русала». В заключении говорилось, что предложения СУАЛа устанавливают преференции для крупных акционеров (более 10% акций) и нарушают принцип справедливого и равного отношения ко всем держателям ценных бумаг, обращающихся на бирже. Кроме того, юристы сочли, что предложения СУАЛа нарушают принцип одновременного доступа всех участников рынка к одной и той же информации, а также влекут отклонение от обычных и устоявшихся ролей и функций директоров и акционеров эмитента.