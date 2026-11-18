Путин встретился с президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин коротко пообщался с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По информации Кремля, в ходе беседы обсуждались отношения двух стран. Разговор состоялся во время торжественного приема, организованного от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. В его рамках президент РФ уже провел переговоры также с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Вьетнама То Ламом.