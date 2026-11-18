На деловом саммите АТЭС поддержали создание зоны свободной торговли в АТР
Участники делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества поддержали создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это следует из принятой на саммите инициативы.
Инициатива призывает стимулировать обмен опытом и взаимное изучение региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле, усиливать согласование региональных торговых правил. «Предлагаем решения деловых кругов для достижения ранних результатов в таких областях, как сотрудничество в сфере цепочек поставок, цифровой экономики и согласования правил цифровых платежей»,— следует из документа (цитата по «РИА Новости»). Участники саммита отметили, что они поддерживают инициативу «по открытому небу» для развития транспортной взаимосвязи и торговли.
Кроме того, участники АТЭС также поддержали использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) малыми и средними предприятиями. В тексте допускается совместное использование цифровой инфраструктуры. «В то же время технологические изменения несут в себе риски и вызовы, что требует осмотрительного подхода, извлечения выгод и недопущения вреда»,— отмечается в документе. Участников саммита призвали создать систему управления искусственным интеллектом, чтобы развивать эти технологии в новом направлении.
Саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября. В мероприятии приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная «Шэньчжэньская инициатива» будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС 18-19 ноября. «Синьхуа» отмечает, что впервые за 30-летнюю историю саммита итоговый документ был опубликован в форме инициативы.