Кроме того, участники АТЭС также поддержали использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) малыми и средними предприятиями. В тексте допускается совместное использование цифровой инфраструктуры. «В то же время технологические изменения несут в себе риски и вызовы, что требует осмотрительного подхода, извлечения выгод и недопущения вреда»,— отмечается в документе. Участников саммита призвали создать систему управления искусственным интеллектом, чтобы развивать эти технологии в новом направлении.