Заметно, что позиции союзников по-прежнему кардинально расходятся, и какого-либо примирения, пусть и формального, между ними явно не произошло. В этой связи эффективность нового переговорного формата Россия, Украина, США плюс Европа выглядит проблематичной. Сейчас в Старом Свете идет дискуссия о том, стоит ли соглашаться на обсуждение новой архитектуры безопасности без предварительного прекращения огня на украинских фронтах. Позиции разнятся. Хотя есть большая вероятность, что в итоге они все-таки присоединятся, при том, что Россия от этого явно не в восторге.