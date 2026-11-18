«Россия явно не в восторге»
Дмитрий Дризе — об участии Европы в переговорах по Украине
Уровень жизни европейцев снижается. ЕС сам пострадал от антироссийских санкций. Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС в Шэньчжэне ни разу не упомянул Украину. Президент России коснулся лишь отношений со Старым Светом. Западные союзники тем временем обсуждали дальнейшую помощь Киеву и участие в переговорах совместно с США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дальнейший диалог по украинскому урегулированию под большим вопросом.
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Пока лидеры России, США и Китая проводили встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне, европейские политики активно обсуждали поддержку Украины. В частности, Европейская комиссия предложила выделить Киеву в 2027 году дополнительный кредит на €45 млрд — из них до €25 млрд на военные нужды. Остальное — на поддержку бюджета.
18 ноября прошло заседание в формате «Рамштайн», которое запомнилось жесткой заочной пикировкой заместителя министра войны США Элбриджа Колби и главы Минобороны Германии Бориса Писториуса. Представитель Пентагона раскритиковал удары Украины по российским тылам, в частности по гражданской и коммерческой инфраструктуре вроде складов Wildberries. По мнению американского чиновника, подобные действия дают обратный эффект, лишь сплачивая российское общество, поэтому логичнее было бы сосредоточиться на удержании линии фронта и атаках средней дальности по военной логистике. Министр Писториус назвал такую критику «довольно глупой», а глава британского Минобороны Уэс Стритинг прямо поддержал действия Киева.
Заметно, что позиции союзников по-прежнему кардинально расходятся, и какого-либо примирения, пусть и формального, между ними явно не произошло. В этой связи эффективность нового переговорного формата Россия, Украина, США плюс Европа выглядит проблематичной. Сейчас в Старом Свете идет дискуссия о том, стоит ли соглашаться на обсуждение новой архитектуры безопасности без предварительного прекращения огня на украинских фронтах. Позиции разнятся. Хотя есть большая вероятность, что в итоге они все-таки присоединятся, при том, что Россия от этого явно не в восторге.
При этом не секрет, что у главного миротворца Дональда Трампа и его спецпосланников, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, нет единого согласованного плана урегулирования. В СМИ со ссылкой на источники регулярно появляются разные компромиссные варианты, однако большинство из них вызывают отторжение как в Киеве и европейских столицах, так и в Москве.
В целом возникает интересный вопрос: как вести переговоры, если нет согласия вроде бы дружественного между собой Западного мира.
Что касается саммита в Китае, здесь важно напомнить, что его главная официальная тема — экономическое сотрудничество и совместное процветание в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона. А не раздел мира на сферы влияния, как любят представлять данное событие многие СМИ и наблюдатели.