AP: для ускорения поставок танков США передадут Украине старые Abrams

Власти США приняли решение отправить Украине более старые модели американских боевых танков Abrams, чтобы поставки этой техники не затягивались. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По их данным, танки доставят на Украину уже через 8-10 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins/File Photo, Reuters Фото: Ints Kalnins/File Photo, Reuters

США планировали предоставить Украине 31 танк новейшей модели M1A2 Abrams. Однако их производство и поставка заняли бы от года до двух лет. Более старя модель M1A1 уже есть на вооружении американских военных, поэтому их можно будет передать уже к концу 2023 года.

Как отмечает агентство, танки старой комплектации украинским военным будет легче использовать. Как отмечал телеканал CNN, у модели M1A2 цифровая система наведения — для работы с ней военных пришлось бы дольше обучать. Источники канала также сообщали, что США могут передать Украине более старые модели танков Abrams.

Как сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, изначально Джо Байден не хотел отправлять танки Abrams на Украину, поскольку, по мнению военных, они были бы «бесполезны в этой битве». Однако президент США изменил свое мнение под давлением властей Германии.

Анастасия Ларина