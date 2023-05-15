Что происходит после ввода войск России на Украину. День 446-й

После встречи с Зеленским Макрон пообещал, что Франция оснастит несколько батальонов ВСУ бронетехникой. Страны G7 по итогам саммита 19–21 мая расширят санкции против России, сообщило Reuters. Курский губернатор Старовой заявил об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь. По данным The Washington Post, НАТО не пригласит Украину вступить в альянс на саммите в июле. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:28. Курский губернатор Старовой заявил об обстреле населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь, из-за повреждения линии электропередачи около 600 человек остались без света.

9:25. В Госдуме предложили распространить единовременные выплаты на совершеннолетних детей погибших участников спецоперации «в целях устранения законодательного пробела».

8:52. Франция считает «немного преждевременным» вопрос о возможной передаче Украине истребителей — Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

8:14. По данным The Washington Post, НАТО не пригласит Украину вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе.

8:14. В городе Банкрана на севере Ирландии взломали и подожгли некоммерческий центр для украинских беженцев, во время пожара людей внутри не было — издание Donegal Daily.

8:11. Страны G7 по итогам саммита 19–21 мая расширят санкции против России, они будут направлены на предотвращение обхода ограничений с участием третьих стран, «подрыв будущего производства энергии в РФ» и «ограничение торговли, которая поддерживает российские вооруженные силы» — Reuters.

8:06. После встречи с Владимиром Зеленским Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.