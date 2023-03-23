Глава Пентагона подтвердил планы США направить Украине старые Abrams

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США планируют поставлять Украине танки Abrams из имеющихся на вооружении. Изначально предполагалось производство новых единиц с целью отправки ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Ллойд Остин

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Мы берем танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта. Так что это идет из наличия, а не в рамках новой закупки»,— сообщил господин Остин на слушаниях в конгрессе (цитата по «РИА Новости»).

22 марта о планах Пентагона передать Украине старые Abrams сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники. По их данным, танки доставят на Украину уже через восемь—десять месяцев. На вооружении американских военных есть более старая модель M1A1.

Агентство отмечало, что производство и поставка 31 танка новейшей модели M1A2 Abrams, как планировалось изначально, заняли бы от года до двух лет. Кроме того, у модели M1A2 цифровая система наведения. На обучение работы с ней украинским военным потребовалось бы больше времени, отмечали источники.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян