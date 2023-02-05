FT: американская General Dynamics будет производить новые танки Abrams для Украины

США отправят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Новые танки будет производить в Огайо американская компания General Dynamics, сообщает Financial Times. Компания может выпускать около 12 танков в месяц. Сейчас в General Dynamics ждут указания, будет ли производство для Украины приоритетным.

FT пишет, что Abrams не является идеальным вооружением для иностранных армий, поскольку ему требуется интенсивное техническое обслуживание. Танк нуждается в постоянной поставке большого количества запасных частей из США, также Abrams заправляется реактивным топливом, которое достать сложнее, чем дизельное.

В конце января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве рассчитывают получить до 140 современных западных танков в «первую волну» поставок. Тогда же представитель Белого дома заявил, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев». Помимо американских Abrams Киев получит немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и французские легкие танки AMX-10 RC.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Abrams не сразу строились».

Мария Федотова