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Коммерсантъ FM
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ДОВСЕ и все остальные

Чем займется Дума на этой неделе

В понедельник совет Госдумы определился с планами на первую в мае рабочую неделю. В приоритетном порядке депутаты займутся денонсацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе, инициативу о которой внес президент несколько дней назад. Также в ускоренном режиме будут одобрены законодательные новации, касающиеся проведения выборов на территориях, где введено военное положение: для реализации этих норм потребуется в том числе и корректировка федерального конституционного закона. А вот с очередными поправками об иностранных агентах депутаты решили не спешить.

Поправки о проведении выборов в условиях военного положения Госдума намерена принять в ускоренном порядке

Поправки о проведении выборов в условиях военного положения Госдума намерена принять в ускоренном порядке

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки о проведении выборов в условиях военного положения Госдума намерена принять в ускоренном порядке

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

16 мая Дума планирует рассмотреть в приоритетном порядке законопроект «О денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе» (ДОВСЕ). Президент внес его в палату 10 мая. В пояснительной записке говорится, что договор «под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО» во многом устарел и «утратил связь с действительностью». Россия приостановила его действие еще в 2007 году «с целью побудить страны Запада изменить отношение к вопросам безопасности в Европе», однако с тех пор ситуация с обычными видами вооружений «заметно ухудшилась».

От внешней политики депутаты перейдут к внутренним вопросам и рассмотрят в тот же день в первом чтении законопроект о бездомных животных, вызвавший широкий общественный резонанс. Поправки позволят регионам в случае необходимости принимать свои меры в части обращения с бродячими собаками. Среди авторов инициативы — депутаты фракций «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Напомним, что ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил дать региональным властям возможность «гуманно усыплять» уличных и домашних животных, если они проявляют агрессию. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров тоже выступил с критикой действующих законов, обязывающих региональные власти обращаться с бродячими собаками в рамках программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду». Депутаты Алтайского краевого заксобрания также обратились в Госдуму с просьбой о расширении возможностей для умерщвления бездомных животных. Правительство дало на законопроект положительный отзыв, объяснив свою позицию необходимостью предотвратить «причинение животными вреда жизни или здоровью граждан». Зоозащитники выступили с резкой критикой инициативы.

17 мая депутаты рассмотрят законопроект, регулирующий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. Инициатива была оформлена в виде поправок к другому законопроекту, уже принятому в первом чтении. После принятия законопроекта в п. 4 ст. 7 федерального конституционного закона «О военном положении», где сейчас говорится, что выборы в условиях военного положения не проводятся, появится оговорка: «за исключением случаев, когда решение об их назначении принимается Центризбиркомом» в особом порядке. Эта исключительная процедура будет запускаться по инициативе губернаторов и после консультаций ЦИКа с Министерством обороны и ФСБ. Как ранее объясняли депутаты, законопроект призван исправить юридическую коллизию между двумя федеральными конституционными законами — о военном положении и о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, согласно которому первые в составе России выборы в законодательные органы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года. В последний момент в тексте законопроекта ко второму чтению появились поправки, касающиеся выборов в целом. В частности, вводятся новые ограничения, связанные с агитацией и финансированием выборов, узаконивается практика, при которой регионы и муниципалитеты оплачивают из своих бюджетов работу членов избиркомов и другие расходы на проведение кампаний. Также будут приняты поправки к закону о военном положении, касающиеся ограничения прав и свобод граждан на тех территориях, где оно введено. Инициатива оформлена в виде поправок к другому законопроекту — о замене в ряде федеральных конституционных законов слов «член Совета федерации» на «сенатор Российской Федерации». Согласно этим поправкам, на основании указов президента можно будет осуществлять «принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено». В случае нарушения запретов и ограничений, установленных в рамках военного положения указами президента, гражданам может грозить административное задержание на срок до 30 суток.

А вот с принятием очередных поправок к законодательству об иностранных агентах Дума решила не спешить. Пакет инициатив, внесенных в палату в конце апреля депутатами из думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия»), состоит из пяти законопроектов — поправки к законам «О некоммерческих организациях» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также к Уголовному (УК), Уголовно-процессуальному (УПК) и Административному (КоАП) кодексам. Последние три проекта ответственный комитет по госстроительству и законодательству в понедельник направил в рассылку в регионы. Напомним, авторы предлагают лишить иноагентов не только финансовой, как сейчас, но и имущественной поддержки от государства, а также наказывать тех, кто содействует им в обходе предусмотренных законом запретов. 11 мая замминистра юстиции Олег Свириденко, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума, рассказал, что в законодательстве об иноагентах появится категория «третьи лица», которые «волей-неволей» могут помогать иноагентам нарушать закон об иностранном влиянии. Но позже Василий Пискарев в своем Telegram-канале пояснил, что чиновник имел в виду именно уже внесенный законопроект и «ни о каких других изменениях речи не идет». Заодно депутат привел примеры нарушений, которые подпадут под действие закона в случае его принятия: «Для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки — также будет предупреждение». В случае неустранения нарушений гражданам будет грозить штраф до 50 тыс. руб., юрлицам — до 300 тыс. руб.

Также на этой неделе Дума планирует рассмотреть правительственные поправки к закону о противодействии коррупции и другие нормативные акты, устанавливающие пятилетний срок, в течение которого чиновник, уволенный по утрате доверия, не сможет вернуться на госслужбу или устроиться в государственную корпорацию. Кроме того, депутаты рассмотрят инициативу, внесенную парламентом Башкирии, о повышении предельного возраста госслужащих на руководящих должностях в аппаратах региональных законодательных собраний.

Ксения Веретенникова

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