В Гонконге при столкновении парома с доком пострадали более 20 человек
Паром столкнулся с плавучим сухим доком в акватории Гонконга. Ранения получили 22 человека, сообщает South China Morning Post.
ЧП случилось на нефтехранилище Цинъи (крупный комплекс нефтяных и газовых терминалов на острове Цинъи), которое обеспечивает распределение топлива для всего региона. На борту парома находились 35 пассажиров и 11 членов экипажа. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность рулевого управления. Капитан потерял контроль над судном и врезался в док.
На место прибыли 15 машин скорой помощи и сотрудники экстренных служб. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.