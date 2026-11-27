ЧП случилось на нефтехранилище Цинъи (крупный комплекс нефтяных и газовых терминалов на острове Цинъи), которое обеспечивает распределение топлива для всего региона. На борту парома находились 35 пассажиров и 11 членов экипажа. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность рулевого управления. Капитан потерял контроль над судном и врезался в док.