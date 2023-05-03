Человек собаке приоритет

Поправки к федеральному законодательству, предусматривающие возможность в ряде случаев умерщвления бродячих животных, вызвали бурную дискуссию в парламенте. Сам законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 16 мая, а в среду свое мнение относительно новых норм высказали депутаты и представители регионов. Депутат Курской облдумы Владимир Федоров, в частности, заявлял, что власти «пошли на поводу у микроскопического количества граждан — так называемых зоозащитников», и оказалось, что «у нас о собаках больше думают, чем о гражданах». А глава управления ветеринарии Санкт-Петербурга настаивал, что «нынешний закон достаточен для его результативного применения при условии постоянной, честной, добросовестной работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не видят необходимости убивать бездомных собак в тех регионах, где удалось добиться улучшения ситуации благодаря стерилизации и чипированию животных

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Не видят необходимости убивать бездомных собак в тех регионах, где удалось добиться улучшения ситуации благодаря стерилизации и чипированию животных

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поправки к Федеральному закону №498, который регулирует отношения в сфере обращения с животными без владельцев, внесены в парламент 12 апреля группой депутатов, среди которых Дмитрий Кобылкин, Сардана Авксентьева и ряд других. Они предлагают наделить власти регионов возможностью самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона». Действующий порядок, напомним, обязывает субъекты обращаться с бродячими собаками только в рамках программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду». Умерщвлять животных запрещено. Инициатива приобрела особую актуальность на фоне получившего широкий резонанс инцидента в Оренбурге, где 16 апреля стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

В среду обсуждению ситуации в Госдуме было посвящено специальное совещание: депутаты комитета по экологии выясняли у представителей регионов, поддерживают ли те предполагаемые изменения. «Действующая система не в полной мере защищает население и наших детей»,— задал тон мероприятию глава комитета Дмитрий Кобылкин. Он привел статистику Роскомнадзора, согласно которой за последние пять лет «в отдельных регионах наблюдается рост числа укусов и нападений животных», хотя по стране в целом показатель снизился на 13%.

Первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов, принимавший активное участие в создании действующего федерального закона, напомнил, что в 2022 году уже принят пакет поправок, значительно расширивший полномочия регионов. «За прошедший почти год всего 20 субъектов приняли такие акты (в сфере регулирования численности бездомных животных.— “Ъ”), а после того как мы обратили на это пристальное внимание, число увеличилось до 50. Остальным эти полномочия оказались почему-то не нужными».

Субъекты могут самостоятельно устанавливать запрет на самовыгул домашних животных и на выпуск отловленных бездомных зверей из приютов.

«Общество искусственно поляризовано из-за темы обращения с бездомными животными, но на самом деле сторона у всех одна, где высшая ценность — человеческая жизнь»,— подчеркнул господин Бурматов.

Вступивший в дискуссию представитель Астраханской области Александр Клыканов дал понять, что в регионе единогласно поддерживают рассматриваемый законопроект. «У нас круглогодично собираются стаи собак, среди них и чипированные, и стерилизованные, которые пытаются удержать территорию кормления. Поэтому не осталось ни одной кошки на улице — ждем нашествия грызунов,— рассказал господин Клыканов.— Мы наблюдаем нарушение экосистемы, поэтому наше предложение заключается в том числе и в эвтаназии. К этому нас призывают и жители».

«Нам жалуются, что есть нечего, дома аварийные, врачей не хватает,— подхватил депутат Курской областной думы Владимир Федоров.— Мы на СВО всем миром собираем для солдат. И я вот этим людям должен сказать, что мы по 10–15 тыс. тратим на отлов и вакцинацию собак?»

По мнению господина Федорова, власти «пошли на поводу у микроскопического количества граждан — так называемых зоозащитников». «Мы долго смеялись над Западом, над движением BLM (Black Lives Matter — "Жизни черных важны"), — провел господин Федоров рискованную аналогию. — А у нас еще хуже получается: у нас жизни собак важны, о них больше думают, чем о гражданах. Если в Москве много денег, а в Санкт-Петербурге нет других проблем, занимайтесь вакцинацией, стерилизацией. В регионах же выступают за утилизацию невостребованных собак».

За возможность умерщвлении бродячих животных высказались и представители Забайкальского края. В Оренбургской области уточнили, что, если законопроект будет одобрен, изменения в местное законодательство о гуманной эвтаназии собак будут внесены уже в июне.

«Наша рабочая группа не поддерживает эти предложения и считает, что полномочий достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность граждан»,— высказался от лица «микроскопического количества граждан» заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников. Он уточнил, что в регионе начали создавать собственные законы в части обращения с безнадзорными животными еще до появления федерального аналога и получили «очень хорошие результаты»: «С 12 тыс. численность (животных без хозяев.— “Ъ”) сократилась в три раза, смертельных случаев нет». Господин Табачников отметил, что «в первую очередь надо научиться правильно работать: вести учет безнадзорных животных и рассчитывать деньги на работу с ними». Для этого в Нижегородской области привлекли ученых, а их выводами регион готов поделиться и с остальными субъектами РФ: «Теперь и минимального бюджета достаточно для эффективной работы».

Начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев рассказал, что в Петербурге перешли к методу отлова и возврата безнадзорных животных еще в 2006 году: «Мы абсолютно уверены, что это наиболее результативный и наименее затратный метод регулирования их численности. Сейчас в городе такой же метод применяется и к кошкам». При этом в 2022 году 87% бездомных собак в пункты кастрации доставили волонтеры, а не профильные специалисты. «В Санкт-Петербурге полагают, что нынешний текст 498-го закона достаточен для его результативного применения при условии постоянной, честной, добросовестной работы»,— резюмировал чиновник.

Тем не менее поправки поддержало правительство РФ, сообщила замминистра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко. Она уточнила, что в ведомстве подготовили и свой документ, регулирующий разведение домашних животных – и его следует учесть при подготовке поправок ко второму чтению. Госпожа Радченко полагает, что ст. 18 действующего федерального закона, содержащая запрет на умерщвление бездомных животных, подлежит отмене.

Полина Ячменникова