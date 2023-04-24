С поправкой на весну

В конце прошлой недели Госдума утвердила календарь рассмотрения законопроектов на май и начало июня, а Совет палаты 19 апреля дополнил примерную программу работы на май рядом новых инициатив. В планах депутатов, в частности, несколько законопроектов в помощь гражданам, призванным на военную службу по мобилизации. Например, мобилизованные госслужащие, работающие по срочному контракту, смогут сохранить за собой рабочее место, а туристы — вернуть полную стоимость путевки. Также законодатели планируют рассмотреть вопросы, касающиеся контроля над иностранными агентами и борьбы с терроризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

23 мая Госдума планирует рассмотреть правительственные поправки к закону о противодействии коррупции и другие нормативные акты, устанавливающие пятилетний срок, в течение которого чиновник, уволенный по утрате доверия, не сможет вернуться на госслужбу или устроиться в государственную корпорацию. Также в мае палата может рассмотреть поправки, внесенные парламентом Башкирии, о повышении предельного возраста госслужащих на руководящих должностях в аппаратах региональных законодательных собраний.

Среди законопроектов, которые Совет Думы рекомендовал палате рассмотреть в мае,— поправки группы депутатов и сенаторов к закону «О системе государственной службы РФ». По действующему закону в случае призыва госслужащего по мобилизации его госслужба приостанавливается. Но эта норма не распространяется на срочные контракты, которые должны расторгаться, если срок истекает во время пребывания сотрудника на службе по призыву. В этом случае госслужащему придется повторно поступать на работу, но сохранение его прежнего места не гарантированно. Поэтому авторы законопроекта предлагают приостанавливать срочные служебные контракты госслужащих и возобновлять их после возвращения на гражданку на срок, остававшийся до истечения.

Рассмотрят депутаты и поправки группы единороссов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым, предусматривающие введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности зданий и территорий. Если нарушение таких требований по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или причинение крупного ущерба (от 1 млн руб.), то за это будет грозить до трех лет лишения свободы. В случае смерти человека наказание за то же деяние составит до пяти лет лишения свободы, а в случае смерти двух и более лиц — до семи лет.

В планах Думы на ближайший месяц, как ожидается, найдется место и для другой инициативы Василия Пискарева и членов возглавляемой им комиссии по борьбе с иностранным вмешательством. 18 апреля на заседании комиссии обсуждался очередной пакет поправок, ужесточающих контроль за иностранными агентами. Так, депутаты хотят лишить их не только финансовой, но и имущественной поддержки от государства, также предлагается наказывать тех, кто помогает иноагентам обходить предусмотренные законами запреты. Кроме того, авторы поправок планируют разрешить работу в России только тех иностранных неправительственных организаций, которые официально регистрируют в Минюсте свои российские подразделения.

Помимо этого Совет палаты поставил в программу на май поправки к Кодексу об административных правонарушениях об ответственности за незаконное использование иностранных мессенджеров. Напомним, с марта запрещено использование иностранных мессенджеров для пересылки персональных данных банками и госкомпаниями. За нарушение этого запрета должностных лиц предлагается штрафовать на суммы от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридических лиц — от 100 тыс. до 700 тыс. руб. Один из авторов документа Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что наказывать чиновников за использование зарубежных мессенджеров в личных целях не будут.

В конце прошлого года Дума приняла в первом чтении законопроект депутатов из комитета по обороне. Согласно думскому календарю, в мае депутаты обсудят эту инициативу во втором чтении. Законопроект снимает требование о получении согласия командиров на регистрацию военнослужащих по месту воинских частей во избежание необоснованных отказов.

Наконец, 19 апреля Дума приняла в первом чтении еще один законопроект, залежавшийся с конца прошлого года. Речь идет об инициативе депутатов фракций «Новые люди» и ЛДПР, позволяющей гражданам, купившим путевку на отдых, но вместо этого отправившимся на передовую либо по мобилизации, либо добровольцами, вернуть полную стоимость оплаченных туристических услуг. Срок рассмотрения проекта переносился четыре раза, но в итоге он был одобрен, и до 3 мая ответственный комитет Госдумы по туризму собирает к нему поправки. Правительство поддержало законопроект, высказав замечание о том, что в тексте необходимо указать источники финансирования непредвиденных расходов туроператора, в частности фонд персональной ответственности туроператоров.

Следующее пленарное заседание Думы состоится 16 мая. До этого депутатам предстоят официальный двухнедельный отпуск и традиционная неделя работы с избирателями в регионах.

Ксения Веретенникова