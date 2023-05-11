Санкции долго запрягают

Высокий профицит текущего счета смягчил последствия финансовых санкций, введенных в прошлом году странами «семерки» в отношении российской экономики в связи с военной операцией РФ на Украине,— ограничения доступа к зарубежным финансовым рынкам более эффективны для стран с дефицитом торговли, отмечают эксперты Institute of International Finance (IIF). Торговые ограничения в таком случае также сложнее имплементировать: поступление экспортной выручки позволяет находить новые каналы импорта — об этом свидетельствует статистика поставок в соседние с РФ страны, отмечают в институте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Финансовые санкции, введенные в отношении российской экономики в прошлом году, могут быть крайне эффективными для стран с дефицитом текущего счета, которые заимствуют средства за рубежом,— ограничение доступа к финансовым рынкам ведет к большим потерям и рассматривается как серьезная угроза финансовой стабильности, следует из обзора Institute of International Finance. Для российской экономики эффект санкций оказался менее значительным, признают аналитики. После изначального шока, связанного с заморозкой активов Банка России и введением санкций в отношении российских кредитных организаций, условия финансирования стали смягчаться. Этому способствовал перевод операций из попавших под санкции банков в те, которые не столкнулись с подобными ограничениями.

Выборочные ограничения, подобные нынешним в отношении РФ, значительно теряют свое влияние, если применяются к странам с профицитом текущего счета платежного баланса. «Накопление зарубежных активов останавливается только в случае распространения санкций на все банки, однако подобная мера была бы эквивалента энергетическому эмбарго (экспорт невозможен в случае отсутствия инфраструктуры для проведения платежей)»,— поясняют в IIF. Эффективным с точки зрения инициаторов санкций в таком случае оказывается только ограничение торговых операций — в частности, посредством «потолков» цен на нефть и нефтепродукты (их эффект также зависит от высоты установленных планок). Напомним, профицит текущего счета платежного баланса РФ в прошлом году вырос в 1,9 раза — до $227,4 млрд (для сравнения: профицит текущего счета Китая в прошлом году вырос на 32%, до $417,5 млрд — максимума с 2008 года). В этом году, однако, Банк России прогнозирует гораздо более масштабное сжатие профицита текущего счета — до $47 млрд.

В свою очередь, экспортные ограничения могут ограничить доступ к западным технологиям даже в условиях профицита торговли, но внедрение этих ограничений осложнено уже торговыми перетоками — это показывает, в частности, статистика экспорта Китая и Германии. В первом случае поставки выросли почти в два раза в Белоруссию и более чем в полтора в Грузию, а также в Казахстан (рост ослаб после пика во втором квартале) и Узбекистан; во втором же — экспорт увеличился более чем в три раза в Узбекистан, в два с половиной раза в Казахстан, более чем в два раза — в Азербайджан и в меньшей степени — в Грузию и Белоруссию, свидетельствуют расчеты IIF. «Пока Россия зарабатывает значительные объемы валютной выручки, у нее будут средства импортировать необходимые товары»,— полагают в институте.

Заметим, в Евросоюзе уже пообещали, что новый пакет санкций будет ориентирован на предотвращение подобных перетоков товаров, экспорт которых в РФ ограничен,— под вторичные санкции могут попасть в том числе китайские и иранские компании. На саммите же «семерки», который состоится на следующей неделе, как ожидается, будет обсуждаться взаимодействие с Китаем в более широком ключе — с точки зрения «снижения рисков» в двусторонней торговле.

Татьяна Едовина