«Семерка» выбрала Хиросиму

Главы МИДов стран—членов G7 проводят встречу в японском курортном городе Каруидзава. Это последняя сверка часов перед намеченным на 19–21 мая саммитом «Группы семи» в Хиросиме. Председательствующая в «семерке» Япония спешит получить максимальные дивиденды от своего лидерства в G7, назвав приоритетными темами продолжение поддержки Киева и усиление санкций против России. Вторая стратегическая задача, которую обсуждают на встрече в Каруидзаве,— разворот «семерки» в сторону стран «глобального Юга», призванный бросить вызов растущему лидерству Китая среди государств незападного мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, глава МИД Франции Катрин Колонна, глава МИД Италии Антони Таяни, госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool, Reuters Слева направо: глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора, глава МИД Франции Катрин Колонна, глава МИД Италии Антони Таяни, госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kim Kyung-Hoon/Pool, Reuters

Стартовавшая в воскресенье в курортном городе Каруидзава (префектура Нагано) трехдневная встреча состоит из шести отдельных секций, темы и повестка которых официально не оглашались. Но о них можно получить представление из утечек в японских СМИ.

Приглашение посетить саммит в Хиросиме помимо стран G7 уже получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам плюс страны, председательствующие в международных объединениях: председатель G20 Индия, председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских Островов.

Приоритетами своего председательства в «семерке» Токио называет обсуждение конфликта на Украине и отношений с Китаем на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Кроме того, в повестку встречи глав МИДов G7 были включены вопросы эскалации на Корейском полуострове в связи с развитием ракетно-ядерных программ КНДР и укрепления связей «семерки» с государствами Индо-Тихоокеанского региона.

Несмотря на свое географическое положение в Азии, геополитически входящая в G7 Япония — часть мирового западного клуба, члены которого, несмотря на возникающие между ними острые споры и разногласия, продолжают публично представлять себя единой семьей.

Создать семейную атмосферу на встрече в Каруидзаве, по замыслу организаторов из МИД Японии, должно было состоявшееся в воскресенье вечером празднование дней рождения госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Катрин Колонна.

В конце рабочего ужина, давшего старт министерской встречи G7, ее участники попробовали знаменитый яблочный пирог из местного отеля «Мампэей», в котором четыре сезона подряд отдыхал женатый на японке Йоко Оно Джон Леннон. Кроме того, как сообщили организаторы, в ходе рабочего ужина в воскресенье главы МИДов смогли отведать многочисленные местные деликатесы из префектуры Нагано.

Среди них были обжаренный на гриле сибас из Японского моря, темпура из вечнозеленой фатсии и страусиного папоротника, филе говядины вагю и приготовленное на пару морское ушко.

В отличие от изысканной еды темы воскресного обсуждения не вызывали у их участников столь же позитивных эмоций, однако не могли не стать частью обязательной программы. Как следует из заявления МИД Японии, участники рабочего ужина осудили Северную Корею, которая «с беспрецедентной частотой осуществляет пуски баллистических ракет», а также обменялись мнением о том, как развивать отношения с Китаем после недавних резонансных визитов в КНР президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Германии Анналены Бербок.

Как следует из заявления японского дипломатического ведомства, глава МИДа Ёсимаса Хаяси выразил обеспокоенность действиями Китая, но при этом призвал сотрудничать с Пекином в решении глобальных проблем. Обсудив ситуацию вокруг Тайваня, главы МИДов стран G7 выступили против изменения статус-кво силовым путем.

Главные же заявления прозвучали в понедельник. «Япония как председатель "семерки" этого года хочет заявить о важности свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона, и о неприемлемости попыток силового и одностороннего изменения статус-кво, а также усилить вовлеченность в дела стран "глобального Юга"»,— заявил, обращаясь к участникам встречи, председательствующий на ней Ёсимаса Хаяси.

«Мировое сообщество находится в историческом поворотном моменте»,— продолжал японский министр, говоря о ситуации на Украине. В связи с этим он призвал ужесточать санкции против России и не ослаблять поддержку Киева.

Значительная часть его выступления была посвящена отношениям G7 со странами «глобального Юга», которые не присоединяются к санкционной политике в отношении Москвы и развивают активные связи с Китаем. В этой ситуации японский министр фактически призвал «семерку» совершить свой поворот на Юг, чтобы добиться двух целей — усилить давление на Россию и получить рычаги сдерживания растущего влияния Китая.

Предлагаемая Токио концепция «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» должна стать альтернативой китайской инициативе «Пояс и путь». Впервые ее огласил в 2016 году тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, после чего ее стали активно продвигать США и их союзники.

В ходе состоявшегося обсуждения главы МИДов стран G7 подчеркнули «важность сотрудничества с Индией», а также призвали к расширению участия в делах Индо-Тихоокеанского региона стран АСЕАН и тихоокеанских островных государств.

Предварявшая встречу в Каруидзаве министерская встреча «семерки» по вопросам энергетической и экологической безопасности в Саппоро завершилась призывом достичь к 2050 году нетто-нулевой эмиссии парниковых газов при добыче и производстве ископаемого топлива, а также добиваться дальнейшего снижения экспорта российского газа. В принятом по ее итогам заявлении также говорится о том, что те страны «семерки», которые намерены продолжать использовать ядерную энергию, должны быть привержены диверсификации поставок компонентов для гражданского атомного сектора с целью снижения зависимости от России в этой области.

«Лидеры G7 намерены определить меры по снижению зависимости от российских товаров, имеющих отношение к гражданской атомной энергетике, и поддержке стран, стремящихся диверсифицировать поставки»,— говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Министерством охраны окружающей среды Японии.

В начале апреля агентство Reuters сообщило, что страны ЕС изучают возможность введения санкций против «Росатома» и рестрикций против российского атомного сектора в Европе при условии предоставления исключений из этого пакета санкций для Венгрии. До этого ЕС так и не смог включить санкции против «Росатома» в свой десятый пакет санкций, введенный 25 февраля, из-за возражений Будапешта.

Сергей Строкань