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Коммерсантъ FM
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Песков: решение об отмене визового режима с Грузией принято по гуманитарным соображениям

Россия решила отменить визовый режим с Грузией по гуманитарным соображениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что «пока бы так далеко не забегал» в обсуждении возможного восстановления дипломатических отношений с Грузией.

Дмитрий Песков отметил, что реакция Тбилиси по поводу решения об отмене виз «была и негативная, была и сдержанная». «В данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения и граждан обеих стран, и предпринимателей обеих стран, и общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры»,— сказал господин Песков на брифинге.

Дмитрия Пескова также спросили, является ли решение об отмене виз предпосылкой для восстановления дипломатических отношений между Россией и Грузией. «Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал»,— сказал он в ответ.

Вчера, 10 мая, президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сообщали, что российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией. По ее мнению, для грузин это решение неприемлемо из-за военного конфликта России с Украиной. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили поддержал решение России об отмене виз и возобновлении авиасообщения. В Тбилиси вчера вечером прошел митинг против восстановления прямых полетов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузия искупила визу».

Олеся Павленко

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