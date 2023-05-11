Полетные ожидания

США напомнили о риске вторичных санкций для Тбилиси, если тот пойдет на возобновление авиасообщения с Россией. Об этом сообщает грузинское информагентство Accent со ссылкой на представителя американского Госдепа. Непосредственно в Вашингтоне официальных заявлений на этот счет пока не делали. Днем 10 мая стало известно, что спустя почти четыре года Москва сняла запрет на прямые рейсы в Грузию. В Минтрансе заявили, что планируется совершать семь полетов между столицами в неделю. Но согласится ли грузинская сторона принимать российские борта? И на каких условиях авиасообщение может возобновиться? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Главный вопрос: какие авиакомпании будут летать в Тбилиси? В грузинском Минэкономики заявили, что страна в целом готова рассматривать заявки из России, но ни один борт и ни один перевозчик, находящиеся под санкциями, в Грузию не попадут. Но какие именно ограничения имеются в виду, непонятно.

Тбилиси ничего такого в отношении Москвы не вводил, в других же странах меры различаются. Великобритания, например, запретила полеты «Аэрофлота», авиакомпании «Россия» и «Уральских авиалиний». США вводила санкции против «Аэрофлота», Utair и AzurAir, но только экспортные. В ЕС конкретных перевозчиков вовсе не выделяли. Там в целом обязали российских игроков досрочно вернуть самолеты европейским лизингодателям, чего Москва делать не стала.

Не исключено, что Грузия не пустит к себе никого, кто хоть частично задет санкциями, рассуждает руководитель практики авиации и финансирования активов юридической фирмы BGP Litigation Владислав Риков:

«Первая группа — это самолеты, которые находятся в собственности иностранных арендодателей. Вторая группа — суда с двойной регистрацией. Третья группа — самолеты компаний, которые находятся в санкционных списках. Возможно, в Грузии боятся, что пустив на свою территорию эти воздушные суда, к ним применят какие-либо ограничения. Потому что у нас санкции имеют не только прямое действие, но еще и экстратерриториальное».

ЕС среди прочего выделяет «черный список авиакомпаний», в который попали буквально все российские перевозчики. В Еврокомиссии подчеркивают, что это не политическое решение, а вопрос безопасности. Отмечается, что игроки используют воздушные суда без необходимых сертификатов, что не соответствует международным стандартам. Если приравнивать эти ограничения к санкциям, тогда летать в Грузию не сможет вообще никто, даже на российских Sukhoi Superjet.

Собеседники “Ъ FM”, впрочем, находят такой сценарий маловероятным. По их мнению, небольшие игроки типа «Азимута» или Red Wings, вероятно, смогут осуществлять рейсы в Тбилиси на бортах отечественного производства. Скорее всего, Грузия пойдет по примеру Турции, считает член Общественного совета российского Минтранса Кирилл Янков:

«Дело в том объеме требований, которые Тбилиси предъявит к российским самолетам. Скажем, объем требований Анкары относительно небольшой. Турция, как я понимаю, не впускает борта с двойной регистрацией, но и не требует британской страховки. А Иордания ее потребовала, и из-за этого российские самолеты над этой территорией теперь не летают. Условия Грузии будут такие же, как у Турции, вряд ли они окажутся шире. Почему? Российские самолеты летают над Грузией и сейчас, а объем требований обычно аналогичный».

Если предположить, что все пойдет по благоприятному сценарию и российские перевозчики смогут насобирать все семь рейсов в неделю, о чем говорили в Минтрансе, то цифра теоретически удваивается: по правилу паритета грузинские перевозчики вправе поставить еще семь бортов. Правда, бюджетными полеты все равно не будут, по крайней мере, в ближайшие месяцы, убежден вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«У части российских перевозчиков сейчас летние программы уже расписаны в ту же Турцию, на южные направления России. И как оперативно смогут оптимизировать расписание, тоже вопрос. На начальном этапе не думаю, что рейсов сразу будет много. А вот цена окажется довольно высокой. Я бы прогнозировал в районе 30 тыс. руб. за билет в одну сторону. Но постепенно она стабилизируется на уровне той же Армении и составит 15–18 тыс. руб. за билет туда-обратно».

И, тем не менее, интерес к этому направлению остается высоким: по данным сервиса «Яндекс Путешествия», спрос на перелеты и бронирование отелей в Грузии после новостей о возобновлении авиасообщения вырос в семь раз. На рынке ожидают появление первых рейсов до конца мая.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".