Генсек ОПЕК заявил об угрозе энергетике из-за нехватки инвестиций

Из-за недостатка инвестиций устойчивость мировой энергетической системы «поставлена на карту», заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. По его словам, надо исправить «хроническое недоинвестирование» в отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamran Jebreili / AP Фото: Kamran Jebreili / AP

Глава ОПЕК сказал, что с ростом населения и экономики миру понадобится больше энергии в ближайшие десятилетия. Организация прогнозирует, что мировой спрос на энергию возрастет на 23% к 2045 году. Как уточнил господин аль-Гайс, инвестиции только в развитие нефтяной промышленности, которая к 2045 году покроет около 29% мировых потребностей в энергии, оценивают в $12,1 трлн.

Генсек ОПЕК считает нужным создать «долгосрочный и благоприятный инвестиционный климат, при котором работа будет вестись с производителями и потребителями». «Инвестиций во все виды энергии недостаточно, поэтому на карту поставлена устойчивость глобальной энергетической системы»,— сказал он газете «Имарат аль-Яум» (цитата по ТАСС).

В апреле Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти. Речь идет о снижении на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года, тогда как Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей. МИД РФ назвал это решение вынужденным.

О его последствиях — в материале «Ъ» «Urals пробила потолок».

Лаура Кеффер