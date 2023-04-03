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Коммерсантъ FM
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Urals пробила потолок

Сокращение добычи ОПЕК+ подняло российскую нефть выше $60 за баррель

Стоимость европейской нефти Brent обновила месячный максимум, превысив $85 за баррель. Цена российской Urals выросла более чем на 12%, превысив $60 за баррель. «Бычьей» игре способствовало решение стран ОПЕК+ еще раз сократить добычу нефти до конца года. Тенденция пока не отразилась на курсе рубля, но привела к уверенному росту акций нефтяных компаний, подорожавших за день на 2,5–3,5%.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость европейской нефти Brent 3 апреля впервые с начала марта поднялась выше $85 за баррель. По данным Investing.com, цена североморской нефти на спот-рынке достигала отметки $85,72 за баррель, почти на 7% выше значения закрытия пятницы. Российская Urals, по данным Profinance, поднималась на 12%, до $60,6 за баррель, максимума с середины августа. То есть превысила потолок стоимости, установленный для российской нефти США и ЕС.

Обновлению месячного максимума способствовало решение ОПЕК+, принятое в воскресенье, по сокращению нефтедобычи до конца текущего года на 1,15 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже оговоренным 2 млн б/с. В частности, Саудовская Аравия намерена дополнительно снизить добычу на 500 тыс. б/с.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, фактический уровень сокращения окажется ниже и составит около 1 млн б/с, поскольку многие страны недовыполняют свои квоты. С учетом того, что Россия продлила до конца года действующее с марта добровольное понижение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, мировой рынок нефти с мая будет недополучать 1,5 млн б/с.

Выпадение такого объема нефти гарантированно приведет к дефициту поставок, что в условиях низкой эластичности рынка вызовет дальнейший рост цен на нефть, отмечают эксперты.

В частности, аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года с $90 до $95 за баррель, на декабрь 2024 года — с $95 до $100 за баррель.

Старший аналитик SberCIB Investment Research Геннадий Суханов полагает, что стоимость Brent во втором квартале останется вблизи текущих уровней, а летом на фоне сезонного роста спроса может перейти в интервал $85–90 за баррель с потенциалом роста выше уровня $90 за баррель к концу года. Аналитики допускают, что в таких условиях США придется прибегнуть к продажам нефти из стратегических резервов, хотя они находятся на минимальном уровне за 40 лет. Игорь Галактионов считает, что США могут рассмотреть альтернативные меры, такие как квоты на экспорт и льготы для добытчиков.

Однако подъем цен на нефть не оказал поддержки российской валюте. По итогам торгов понедельника курс доллара на Московской бирже вырос на 1,14 руб., до отметки 78,74 руб./$, максимума с 19 апреля.

Отсутствие реакции валютного рынка, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, связано с тем, что само ценообразование российской Urals вызывает вопросы, поскольку может не учитывать логистические расходы.

К тому же в понедельник Минфин сообщил об очень низкой средней цене российской нефти в марте ($48 за баррель). «Это не только выглядит низким значением, но и недостаточным с точки зрения российского бюджета. На текущий год заложена рублевая цена барреля на уровне 4,8 тыс. руб., а при озвученных данных Минфина она на 20% ниже, даже при курсе доллара в 80 руб.»,— отмечает господин Евстифеев.

Ключевые страны ОПЕК решили сократить добычу нефти вместе с Россией

Впрочем, подъем цен на нефть в сочетании с ослаблением курса рубля оказал положительное влияние на рынок акций. Индекс Московской биржи вырос за день на 0,9%, обновив максимум с начала сентября 2022 года. При этом в лидерах роста среди ликвидных ценных бумаг оказались акции нефтяных компаний: «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», подорожавшие на 2,5–3,5%. В целом отраслевой индекс биржи прибавил более 1,8%.

При увеличении цен на нефть, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова, степень реакции котировок разных нефтяных компаний может варьироваться в зависимости от разных факторов, в том числе под влиянием доли экспорта более премиальных сортов нефти (по сравнению с Urals) и доли поставок на более премиальные рынки.

Виталий Гайдаев

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