Посол РФ заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Власти Словакии модернизируют свои военные объекты под стандарты НАТО, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков. По его словам, словацкое правительство выражало готовность увеличить присутствие контингента альянса в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Черненко, Коммерсантъ Фото: Елена Черненко, Коммерсантъ

Господин Братчиков сказал, что сейчас на территории Словакии единовременно могут находиться до 3 тыс. военнослужащих НАТО. «Под их присутствие проводится модернизация имеющихся военных объектов, их адаптация под новые виды вооружений и военной техники. Нынешнее правительство неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент»,— утверждает он.

Словакия входит в число западных стран, поставляющих вооружение Украине на фоне российской военной операции. 18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ заявила о нарушении правил реэкспорта со стороны Словакии. В середине апреля Братислава сообщила, что Киев получил все 13 обещанных МиГ-29. По данным The Washington Post, НАТО решило не приглашать Украину вступить в альянс на саммите в июле.

Лаура Кеффер