Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче истребителей МиГ-29

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал межправительственное соглашение с украинской стороной о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Об этом сообщил представитель Минобороны Словакии Мартин Коваль-Какашчиков.

Словакия, по словам представителя ведомства, также передаст Украине запчасти к истребителям. Сроки поставки он не назвал. Мартин Коваль-Какашчиков подчеркнул, что соглашение о передаче военной техники Украине соответствует законодательству Словакии.

«Самая большая ценность — это человеческая жизнь, и я верю, что благодаря словацким технологиям они смогут защитить как можно больше жизней»,— сказал представитель Минобороны Словакии, его слова приводит агентство TASR.

Словакия заявила о готовности отправить МиГ-29 9 марта. Ее поддержала Польша, которая уже направила ВСУ четыре самолета.

МиГ-29 — советский и российский истребитель четвертого поколения. Украина просила о поставках американских истребителей F-16, однако США отказывают в их отправке.

Лусине Баласян