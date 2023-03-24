Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта из-за передачи Украине истребителей МиГ-29

Пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что заявление властей Словакии о передаче Украине истребителей МиГ-29 — это недружественный акт против России. «Это грубое нарушение Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники производства РФ»,— говорится в сообщении ФСВТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что в соответствии с соглашением без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества России и Словакии, нельзя. Целью Братиславы ФСВТС назвала «разрушение двусторонних отношений», выдержку из заявления ведомства приводит «РИА Новости».

23 марта в Минобороны Словакии сообщили об отправке четырех истребителей МиГ-29 на Украину. Поставка еще девяти истребителей ожидается в ближайшие недели, отметили там.

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