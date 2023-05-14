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Коммерсантъ FM
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Россия вернула чемпионов

Первые золотые медали мировых первенств за полтора года ей принесли дзюдо и бокс

В минувший уикенд Россия получила первых чемпионов мира в олимпийских видах после введения в 2022 году ее абсолютной спортивной изоляции, с оговорками отмененной весной. Их принесли ей выигравшие золото мировых первенств в Дохе и Ташкенте дзюдоист Арман Адамян, а также боксеры Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов.

В финале чемпионата мира в Дохе россиянин Арман Адамян (в белом кимоно) одолел двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека

В финале чемпионата мира в Дохе россиянин Арман Адамян (в белом кимоно) одолел двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека

Фото: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun / AFP

В финале чемпионата мира в Дохе россиянин Арман Адамян (в белом кимоно) одолел двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека

Фото: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun / AFP

Обстоятельства превратили золотую медаль, которую завоевал в Дохе 26-летний тяжеловес (до 100 кг) Арман Адамян, в событие не просто заметное, а очень-очень особенное для России. По сути, это был первый добытый ею значимый чемпионский титул в олимпийском виде с того момента, как весной прошлого года она оказалась практически в полной международной спортивной изоляции, а ее представители были лишены возможности участвовать в топовых соревнованиях. Дорогу к этому золоту Адамяну открыла Международная федерация дзюдо (IJF), которая проявила удивительную оперативность, сразу после появления в марте новых, смягченных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) санкционировав допуск россиян и белорусов к своим турнирам и незамедлительно пригласив их на мировое первенство, а также удивительную благосклонность к спортсменам из этих стран. В отличие, например, от Международной федерации фехтования (FIE) она не стала просеивать российскую заявку через мелкий фильтр, выкидывая из нее всех плохо соответствующих критериям МОК атлетов, а разрешила выступить в Дохе большинству лидеров, наплевав на то, что некоторые фамилии легко обнаружить на сайте спортобщества ЦСКА, и на протесты отдельных делегаций, напрасно пытавшихся напомнить о запрете на какие-либо связи с вооруженными силами РФ.

Впрочем, победа Адамяна и в «мирное» время стала бы неординарным событием, учитывая стилистику, в которой была одержана.

По дороге к ней чемпион Европейских игр 2019 года уверенно взял верх во всех схватках, расправившись в том числе с возглавляющим мировой рейтинг грузином Ильей Суламанидзе, а в финале одолел настоящую легенду дзюдо — двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалека. Во время схватки Крпалек производил впечатление человека, который в принципе не понимает, как ему подступиться к сопернику, и способен исключительно убегать от него.

По резонансности, что ли, Армана Адамяна мог слегка переплюнуть супертяж Инал Тасоев. Он добрался до финала состязаний в своей категории, встретившись в нем с дзюдоистом, на фоне послужного списка которого даже огромный набор наград Крпалека выглядит скромненьким. Француз Тедди Ринер с его тремя золотыми медалями Олимпийских игр и стопкой других ценных призов имеет в дзюдо примерно тот же статус, что и Лионель Месси в футболе: по крайней мере в нынешнем веке он безусловный король своего вида. И 25-летний Тасоев был близок к тому, чтобы лишить короля девятого титула чемпиона мира. Его схватка с Ринером вырулила к овертайму, в котором россиянин исполнил что-то жутко похожее на прием. Все в том эпизоде зависело от интерпретации судей, а они посчитали, что приема не было. А вскоре его провел уже Тедди Ринер.

В иной ситуации оба эти выступления — и прибавляющего Инала Тасоева, который вскоре, видимо, еще лучше разберется с нюансами техники француза, и тем более Армана Адамяна — были бы обречены вызвать соблазн констатировать, что у России в дзюдо есть как минимум два явных фаворита будущей Олимпиады, которая состоится в Париже летом 2024 года. Но сейчас с такими заявлениями надо быть предельно осторожным, потому что сама по себе поездка российской делегации на Олимпийские игры все еще под вопросом. МОК в лучшем случае примет решение насчет нее ближе к середине лета.

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На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро

На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана

Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

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На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

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С чемпионатом мира по боксу история вышла одновременно и понятнее, и драматичнее, чем с чемпионатом мира по дзюдо. Давным-давно вступившая в жесткую конфронтацию с МОК Международная боксерская ассоциация (IBA), которой руководит отечественный функционер Умар Кремлев, вернула россиян и белорусов в свои турниры еще осенью 2022 года и никакой «фильтрации» не устраивает. Драматический же оттенок возвращению придала реакция части боксерского сообщества. Негодуя против него, ташкентский чемпионат бойкотировали полтора с лишним десятка стран, включая страны, играющие в любительском боксе заметные роли,— США, Великобританию.

В мировом любительском боксе оформился раскол

В их отсутствие сборная России показала результат чуть лучше, чем на предыдущем, досанкционном первенстве 2021 года в Белграде. Тогда она собрала в сумме пять медалей, теперь — шесть. В Белграде три российских боксера прорвались в финальные бои, в Ташкенте — всего два (но при этом надо знать, что проигрыш в полуфинале Дмитрия Двали боксеру из страны—хозяйки турнира Ойбеку Жураеву смотрелся со стороны довольно странно, так как львиную долю поединка Двали был куда точнее и агрессивнее). Зато оба взяли золото.

То, что досталось 23-летнему Шарапутдину Атаеву (до 86 кг), точно нельзя считать «девальвированным» из-за коллективного бойкота. В финале он бился с фронтменом категории, победителем белградского первенства Лорном Альфонсо Домингесом — боксером, сменившим когда-то кубинское гражданство на азербайджанское. И в этом поединке Атаев поразил прежде всего рассудительностью. Редко увидишь, когда достаточно молодой боксер сражается в финальном матче с настолько холодной головой.

В боксе Шарапутдина Атаева нетрудно было разглядеть и плюсы профессионального опыта, которым россиянин уже обладает. Если кубинец упрямо верил в одиночные удары, то Атаев чаще всего работал колючими сериями. А его оппонент, демонстрируя неплохую защиту, все равно постоянно нарывался на неприятности. Успех россиянина оказался неожиданно убедительным.

Финал 26-летнего тяжа (до 92 кг) Муслима Гаджимагомедова был совершенно иным.

Гаджимагомедов, столкнувшись с жутко изворотливым и быстрым итальянцем Азизом Аббесом Мухийдином, не стал присматриваться и приспосабливаться к сопернику, а пошел в рубку.

Он попадал и пропускал, попадал и пропускал… Это был сложный бой как для боксеров, так и для судей, которым явно пришлось мучиться после каждого из трех раундов, выбирая, кому отдать перевес. Но когда он закончился, вверх рефери поднял все-таки руку Гаджимагомедова, к чьим олимпийским перспективам, как и к перспективам Атаева, надо относиться еще осторожнее, чем к перспективам дзюдоистов. У чемпионата мира не было даже ранга отборочного турнира к Олимпиаде, а МОК регулярно намекает на то, что может и вовсе исключить бокс из парижской программы, если IBA не предложит устраивающий его вариант выхода из того, что головная спортивная структура принимает за кризис.

Алексей Доспехов

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