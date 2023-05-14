Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские боксеры завоевали шесть медалей на ЧМ-2023

На завершившемся чемпионате мира (ЧМ) по боксу в Ташкенте (Узбекистан) российские боксеры заняли третье место в медальном зачете, выиграв две золотые и четыре бронзовые медали. Золото завоевали Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). Бронзу — Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдмонд Худоян (до 48 кг) и Всеволод Шумков (до 60 кг).

Предыдущая фотография
На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро

На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана

Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 2

На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Атаев победил Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана, Гаджимагомедов — Азиза Мухийдина из Италии.

Шарабутдин Атаев — двукратный чемпион России (2021, 2022), серебряный (2020) и бронзовый (2019) призер чемпионата России, четвертьфиналист чемпионата мира 2021 года среди любителей. Домингес — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2021), чемпион Европейских игр (2019).

Муслим Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира (2019), (2023), чемпион Европы (2019), серебряный призер чемпионата Европы (2017), четырехкратный чемпион России (2016, 2018, 2020, 2022). Мухийдин — серебряный призер чемпионата мира (2021), чемпион Европы (2022), чемпион ЕС (2018).

Первое и второе места медального зачета заняли сборные Узбекистана и Казахстана.

XXII ЧМ по боксу среди любителей проходил с 30 апреля по 14 мая. Разыгрывались медали в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составил $5,2 млн.

Осенью 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами. В результате бойкотировать соревнования под эгидой IBA решили десять стран, от участия в ЧМ в Ташкенте отказались, например, британцы.

О конфликте читайте в публикации «Ъ» «Миллион на любой вес».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...