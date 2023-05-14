Российские боксеры завоевали шесть медалей на ЧМ-2023

На завершившемся чемпионате мира (ЧМ) по боксу в Ташкенте (Узбекистан) российские боксеры заняли третье место в медальном зачете, выиграв две золотые и четыре бронзовые медали. Золото завоевали Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). Бронзу — Дмитрий Двали (до 54 кг), Эдмонд Худоян (до 48 кг) и Всеволод Шумков (до 60 кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 На чемпионате мира в Ташкенте российский боксер Шарабутдин Атаев (весовая категория до 86 кг) победил в полуфинале мексиканца Рохелио Ромеро Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Муслим Гаджимагомедов (весовая категория до 92 кг) в полуфинальном поединке одолел Лазизбека Муллажонова из Узбекистана Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Атаев победил Лорена Альфонсо Домингеса из Азербайджана, Гаджимагомедов — Азиза Мухийдина из Италии.

Шарабутдин Атаев — двукратный чемпион России (2021, 2022), серебряный (2020) и бронзовый (2019) призер чемпионата России, четвертьфиналист чемпионата мира 2021 года среди любителей. Домингес — бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2021), чемпион Европейских игр (2019).

Муслим Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира (2019), (2023), чемпион Европы (2019), серебряный призер чемпионата Европы (2017), четырехкратный чемпион России (2016, 2018, 2020, 2022). Мухийдин — серебряный призер чемпионата мира (2021), чемпион Европы (2022), чемпион ЕС (2018).

Первое и второе места медального зачета заняли сборные Узбекистана и Казахстана.

XXII ЧМ по боксу среди любителей проходил с 30 апреля по 14 мая. Разыгрывались медали в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составил $5,2 млн.

Осенью 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под своими флагами. В результате бойкотировать соревнования под эгидой IBA решили десять стран, от участия в ЧМ в Ташкенте отказались, например, британцы.

О конфликте читайте в публикации «Ъ» «Миллион на любой вес».

Мария Федотова