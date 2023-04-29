Международная федерация дзюдо допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) решил разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В рамках этого решения IJF проверит биографические данные потенциальных участников соревнований на «возможную военную пропаганду».

Этим займется независимая авторитетная компания, она проверит в том числе контент в соцсетях. «Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли допуск в ходе этого процесса проверки, будут иметь право и будут рассматриваться для участия в соревнованиях»,— сообщает IJF.

Квалификация дзюдоистов на Олимпиаду в Париже-2024 уже началась, баллы будут начисляться среди прочего на чемпионате мира в Дохе, который пройдет с 7 по 14 мая. Решение комитета дает возможность равных шансов для всех дзюдоистов, отметили в IJF.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от турниров. Через год МОК рекомендовал допускать спортсменов из этих стран до участия в турнирах в нейтральном статусе. Решение о выступлении россиян именно на Олимпийских играх будет принято позже.

О реакции на решение МОК читайте в публикации «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Мария Федотова