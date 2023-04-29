Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Международная федерация дзюдо допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Федерация проверит биографии и соцсети спортсменов на предмет «военной пропаганды»

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) решил разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. В рамках этого решения IJF проверит биографические данные потенциальных участников соревнований на «возможную военную пропаганду».

Этим займется независимая авторитетная компания, она проверит в том числе контент в соцсетях. «Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли допуск в ходе этого процесса проверки, будут иметь право и будут рассматриваться для участия в соревнованиях»,— сообщает IJF.

Квалификация дзюдоистов на Олимпиаду в Париже-2024 уже началась, баллы будут начисляться среди прочего на чемпионате мира в Дохе, который пройдет с 7 по 14 мая. Решение комитета дает возможность равных шансов для всех дзюдоистов, отметили в IJF.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от турниров. Через год МОК рекомендовал допускать спортсменов из этих стран до участия в турнирах в нейтральном статусе. Решение о выступлении россиян именно на Олимпийских играх будет принято позже.

О реакции на решение МОК читайте в публикации «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...