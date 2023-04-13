Двоебоксие

В мировом любительском боксе оформился раскол. Группа национальных боксерских федераций, среди которых значатся в том числе ассоциации бокса США и Великобритании, объявила о создании новой международной федерации World Boxing. Ее руководители уже заявили, что будут добиваться признания Международного олимпийского комитета (МОК), а значит, претендовать на то, чтобы фактически заменить собой существующую уже 77 лет Международную ассоциацию бокса (IBA). Шансы на то, что МОК пойдет на сотрудничество с раскольнической структурой, есть. Ведь его отношения с IBA находятся в низшей точке, и разрядки не предвидится. А дальнейшая эскалация может привести к тому, что бокс вовсе не попадет в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянка Сирин Харааби (в красном) с казашкой Кариной Ибрагимовой

Фото: Manish Swarup / AP Итальянка Сирин Харааби (в красном) с казашкой Кариной Ибрагимовой

Фото: Manish Swarup / AP

В четверг представители нескольких национальных боксерских федераций объявили об учреждении новой международной структуры, которая будет заниматься развитием любительского бокса. Учредителями World Boxing (такое название получила организация) стали боксерские федерации США (американцы удерживают первое место по количеству золотых олимпийских медалей — 50), Великобритании (третье место по числу олимпийских золотых наград — 20), Германии, Нидерландов, Швеции, Новой Зеландии и Филиппин.

Структура зарегистрирована в Швейцарии. Ее бюджет на текущий год составит скромные €900 тыс. (финансовые возможности IBA значительно больше; скажем, призовой фонд мартовского женского чемпионата мира составил $2,4 млн.

Впрочем, руководство World Boxing надеется, что по мере вступления в федерацию новых членов — а их прием откроется в мае — она привлечет к себе больше внимания спонсоров. «Мы все понимаем, что пришло время перемен,— заявил президент Федерации бокса США Тайсон Ли.— Ну, или как минимум у нас должен быть другой выбор. Выбор, который делает приоритетом участие в олимпийском движении». А президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Фёрст, в прошлом году неудачно пытавшийся стать главой IBA, сообщил, что ожидает быстрого и значительного притока новых участников в World Boxing.

По словам главы временного исполнительного совета World Boxing Саймона Тулсона, на данный момент ключевой задачей является решение юридических вопросов. Но в перспективе World Boxing рассчитывает на получение признания МОК.

Правда, господин Тулсон полагает, что это не случится быстро. «Думаю, до Игр-2024 в Париже успеть очень трудно»,— сказал он, но выразил надежду на то, что МОК в итоге пойдет World Boxing навстречу.

Учреждение World Boxing вносит в мировой любительский бокс серьезнейший раскол. Отметим, что более ста лет делами любительского бокса ведает IBA (название структуры неоднократно менялось), однако в последние годы ее отношения с МОК развивались по нисходящей и достигли точки, дальше которой только полный разрыв связей. Напомним, что кризис, финансовый и управленческий, начался в IBA еще в 2019 году. Тогда же МОК отозвал признание федерации и сам провел боксерский турнир на Играх-2020 в Токио. По аналогичной схеме МОК намерен действовать и на Олимпиаде 2024 года в Париже. А вот присутствие бокса в программе Игр-2028 в Лос-Анджелесе под вопросом.

В чрезвычайно острую фазу противостояние МОК и IBA перешло после начала событий на Украине. Весной прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия россиян, что подавляющее большинство из них и сделало (в конце марта этого года МОК скорректировал свою позицию и рекомендовал федерациям допускать россиян в нейтральном статусе). Однако IBA во главе с россиянином Умаром Кремлевым, после избрания которого президентом ассоциации и удалось решить свои финансовые проблемы, еще прошлой осенью этот запрет отменила и разрешила российским и белорусским спортсменам соревноваться под собственным флагом. Это привело к бойкоту проводимых IBA мужского и женского чемпионатов мира примерно десятком национальных федераций. Среди них и те, что выступили учредителями World Boxing. А в конце марта МОК заявил, что если IBA не изменит свою политику, то она столкнется с некими последствиями. Какими именно, не уточнялось, но учитывая, что отношения МОК и IBA зашли в тупик и ни одна из сторон не проявляет готовности идти на компромисс, нельзя исключать, что для МОК выходом из ситуации было бы как раз признание World Boxing как руководящей боксерской структуры.

При этом в World Boxing готовы к тому, что их действия вызовут противодействие со стороны IBA.

По словам Саймона Тулсона, он, конечно, не хотел бы, чтобы события приняли некрасивый оборот, но отметил, что готов к противостоянию. «IBA может протестовать, если хочет. Юридически мы свободная ассоциация, зарегистрированная в Швейцарии. Не думаю, что нам надо волноваться по поводу действий IBA»,— считает господин Тулсон.

Александр Петров